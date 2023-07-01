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Жительница Плесецка встала на пути телефонных мошенников

16 сентября 2023 года Ирина Новоселова пришла в торговый центр вместе со своей подругой. Подходя к банкомату, она заметила пожилого человека: разговаривая с кем-то по телефону, он вводил номера счетов и перечислял наличные денежные средства.

Предположив, что мужчина общается с мошенниками, жительница поселка Савинский позвонила по телефону «112» и сообщила диспетчеру о происходящем.

Сообщение было незамедлительно передано в ОМВД России «Плесецкий». В торговый центр был направлен находившийся неподалеку участковый уполномоченный полиции.

Представившись, страж порядка попросил пожилого мужчину положить трубку и прекратить проводить операции по переводу денег. Несмотря на то, что полицейский был в форме, пенсионер отказывался ему верить и требовал оставить его в покое.

Сотруднику полиции пришлось силой отвести пожилого человека от банкомата и доставить в отдел полиции. Только беседуя со следователем, пенсионер осознал, что стал жертвой обмана. Мужчина рассказал стражам порядка, что утром ему позвонила неизвестная. Назвавшись сотрудницей банка, она сообщила, что злоумышленники пытаются похитить его сбережения. Чтобы спасти денежные средства, необходимо их обналичить и перевести на специально открытые «безопасные счета».

К моменту прихода участкового, потерпевший уже успел перечислить аферистам 45 тысяч рублей. Благодаря бдительности и неравнодушию Ирины Новоселовой пожилой человек сохранил оставшиеся наличные денежные средства, а также сбережения на других счетах, которые его убеждали снять телефонные аферисты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Начальник ОМВД России «Плесецкий» подполковник полиции Алексей Розанов от души поблагодарил Ирину Александровну за активную гражданскую позицию, оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с IT-преступлениями и вручил ей Благодарственное письмо.

 

26 сентябрь 07:30 | : Происшествия

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