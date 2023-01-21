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В Красноборском районе дорожная полиция задержала маиерого преступника

15 февраля в межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» поступило сообщение о нападении на 79-летнюю жительницу села Черевково.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пожилая женщина рассказала полицейским, что на улице у своего дома на нее неожиданно напал мужчина. Затащив пенсионерку в комнату, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. Хозяйка дома отдала имевшиеся у нее наличные деньги - 500 рублей, после чего нападавший скрылся. Отойдя от шока, женщина дошла до соседнего дома и попросила позвонить в полицию.

Потерпевшая смогла подробно описать злоумышленника. Ориентировка на него была передана всем сотрудникам ОМВД России «Красноборский».

В скором времени на дороге, ведущей в город Котлас, сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции был остановлен подозрительный автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что пассажир такси – нигде не работающий ранее неоднократно судимый мужчина 1984 года - подходит под описание разыскиваемого. Он был доставлен в отдел полиции.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками уголовного розыска было установлено, что задержанный причастен не только к нападению на пожилого человека, но и к совершенной в этот же день краже из магазина. Воспользовавшись отсутствием продавца, злоумышленник похитил из кассы 25 тысяч рублей. Все похищенные денежные средства у подозреваемого  изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела. Ведется следствие. 

17 февраль 09:13 | : Происшествия

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