80-летняя архангелогородка прельстилась легкими деньгами и попала на свои

О том, что у пожилой женщины обманом похитили денежные средства, в полицию Архангельска сообщила сотрудник социальной службы.
Прибывшим на вызов стражам порядка пожилая жительница Маймаксанского округа рассказала, что два дня назад ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что архангелогородке положена компенсация за лекарственные средства и косметические крема, которые она три года назад покупала через сеть Интернет в различных компаниях. Для того, чтобы получить выплату, женщину попросили выполнить одно условие – перечислить комиссию за отправку перевода.
Сначала пенсионерка скептически отнеслась к предложению незнакомца, но услышав сумму в 400 тысяч рублей, согласилась. Несмотря на проблемы со здоровьем, она отправилась в отделение связи и отправила переводом 40 тысяч рублей на имя человека, которое ей продиктовали по телефону.
На следующий день незнакомец позвонил вновь и «порадовал» пожилого человека: оказывается, ей положена более существенная компенсация в 900 тысяч. Как только пенсионерка переведет еще 20 тысяч, на ее счет поступит обещанная сумма. Воодушевленная северянка вновь отправилась в отделение связи.
Не дождавшись в условленный срок поступления денежных средств, архангелогородка в сердцах рассказала о недобросовестности звонивших пришедшему её навестить сотруднику социальной службы. Поняв, что подопечную попросту обманули, женщина сообщила о произошедшем в органы внутренних дел.
Потерпевшая поверила аферистам несмотря на то, что о существовании подобного рода мошенничеств и способах защиты от них ей неоднократно рассказывал участковый уполномоченный полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в значительном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам критично относиться к звонкам с сообщениями о якобы положенных выплатах, компенсациях, выигрышах и так далее. Проверяйте поступившую информацию в надежных источниках, не переводите денежные средства на неизвестные счета или незнакомым вам людям. Принимая решение о переводе крупных сумм, не действуйте спонтанно, посоветуйтесь с близкими людьми.