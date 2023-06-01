Северодвинский таксист спас пенсионерке ее деньги

12 июля в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску обратился водитель такси, который сообщил о поступлении ему подозрительного заказа. Мужчине необходимо было подъехать к дому по улице Октябрьская, забрать пожилого человека, довести до банка, а потом вернуть пассажирку обратно.

На адрес, указанный в заказе, незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска. В ходе работы им удалось отыскать 75-летнюю жительницу одной из квартир, которая как раз собиралась ехать в финансово-кредитное учреждение, чтобы перевести на «безопасный счет» крупную сумму денег.

Потерпевшую доставили в отдел полиции, где следователь и сотрудники уголовного розыска в течение трех часов пытались объяснить пожилой женщине, что с ней общаются мошенники. Пенсионерка наотрез отказывалась верить сотрудникам органов внутренних дел. Только приехавший по просьбе полицейских сын смог уговорить маму прекратить общение со злоумышленниками и отключить телефон.

В ходе дальнейшей беседы пожилая северодвинка рассказала, что в начале июня 2023 года ей пришло сообщение якобы от высокопоставленного федерального чиновника о том, что ее накопления пытаются похитить аферисты. Вскоре ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что злоумышленники пытаются снять со счета северянки денежные средства. Чтобы это предотвратить, необходимо срочно обналичить сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Следуя инструкции, пенсионерка сняла со своего счета и счета супруга более 2 миллионов 600 тысяч рублей и перечислила их через банкоматы на продиктованные по телефону номера счетов.

После завершения многочисленных операций, злоумышленница проинформировала северянку о новой «беде»: мошенники выставили на продажу ее трехкомнатную квартиру. Чтобы не потерять жилплощадь, ее надо срочно продать, а полученные деньги положить на «безопасный счет». Впоследствии, как уверяла собеседница, все средства обязательно будут возвращены владелице.

Воспользовавшись услугами риэлтора, северодвинка продала квартиру по цене значительно ниже рыночной и уже собиралась отправиться в банк, чтобы «обезопасить» полученные от сделки 4,5 миллиона рублей, но была остановлена сотрудниками полиции.

Пенсионерка призналась, что банковские работники неоднократно предупреждали ее об опасности быть обманутой, и не раз пытались остановить от перевода денежных средств через банкоматы, но она была уверена, что все делает правильно и никого не слушала.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание жителей региона на то, что банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам себя обмануть!