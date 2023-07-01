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В Архангельской области машинист экскаватора идет под суд за вопиющую халатность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнему машиниста экскаватора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что 17 июля 2023 года на территории железнодорожного тупика на станции Виледь Вилегодского района во время заправки топливом экскаватора подозреваемый привел в движение транспортное средство, не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне. В результате его неосторожных действий 38-летнего водителя автотопливозаправщика прижало поворотной платформой экскаватора к машине. В результате происшествия потерпевшему причинены серьёзные повреждения внутренних органов, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый пояснил следователю, что во время маневра не увидел потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

25 сентябрь 10:04 | : Происшествия

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