Слесаря ГОКа в Приморском округе придавило бульдозером

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению механика коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 24 января 2023 года на объекте горно-обогатительного комбината в Приморском районе обвиняемый не обеспечил безопасность труда, допустив бригаду к выполнению ремонтных работ бульдозера в полевых условиях без организации контроля. В результате смещения непредназначенных для обеспечения надлежащей опоры поставленных друг на друга деревянных брусков, на которых была вывешена задняя часть бульдозера, транспортное средство упало и придавило к грунту 30-летнего слесаря коммерческой организации. Пострадавшему причинена тупая сочетанная травма тела, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.