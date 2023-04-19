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В Вилегодском районе небрежная работница мебельного цеха сломала ногу своей коллеге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 51-летней сортировщицы- укладчицы пиломатериалов в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

 Следствием установлено, что 10 марта 2023 года утром обвиняемая в помещении мебельного цеха коммерческой организации, расположенной в Вилегодском районе, при перемещении груза в виде деревянных досок на гидравлической тележке (типа «рохля») ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности и допустила падение досок на ногу другой работнице, причинив переломы костей, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. 

 В ходе допроса обвиняемая признала свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

14 июнь 08:52 | : Происшествия

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