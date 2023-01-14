Воспитатель котласского детсада идет под суд из-за травмы ребенка

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 36 – летняя воспитатель оставила без контроля пятилетнего мальчика - воспитанника детского сада, находившегося на веранде. Ребенок залез на перекладину открытого проема теневого навеса и упал с неё на землю, ударившись головой о твердую поверхность, получив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая признала свою вину.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

В интересах ребенка прокурором предъявлен в суд иск о возмещении морального вреда.

Уголовное дело расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.