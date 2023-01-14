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Воспитатель котласского детсада идет под суд из-за травмы ребенка

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 36 – летняя  воспитатель оставила без контроля пятилетнего мальчика - воспитанника детского сада, находившегося  на веранде. Ребенок залез на перекладину открытого проема теневого навеса и упал с неё на землю, ударившись головой о твердую поверхность, получив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая  признала свою вину.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

 В интересах ребенка прокурором предъявлен в суд иск о возмещении морального вреда.

Уголовное дело расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета  России по Архангельской области и НАО.

08 февраль 09:10 | : Происшествия

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