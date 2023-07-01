Буйный архангелогородец угрожал убийством соцработнику

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 51-летнего жителя областного центра виновным по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Судом установлено, что 15.02.2022 обвиняемый, испытывая личную неприязнь к специалисту по социальной работе ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям», которая прибыла в его квартиру для проверки условий содержания несовершеннолетних детей, высказал ей угрозу убийством, а в подтверждение угрозы взял в руки нож, который направил в лицо потерпевшей.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.