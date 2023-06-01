Житель Архангельска за попытку убийства матери получил 8 лет

Соломбальским районным судом г. Архангельска вынесен приговор в отношении 39-летнего жителя областного центра, который признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы, совершенной в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга).

Судом установлено, что обвиняемый в дневное время 18 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в дачном доме садового товарищества «Огонек», в ходе ссоры с матерью, решил совершить ее убийство, для чего схватил полено и кирпич и нанес ей многочисленные удары по голове.

Затем взял топор и замахнулся им, чтобы нанести удар по голове потерпевшей, но его оттолкнул сожитель матери, оторому обвиняемый нанес не менее 5 ударов ногами в грудь, высказав угрозу убийством.

Смерть женщины не наступила только благодаря активным действиям её сожителя и своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшей.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.