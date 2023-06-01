Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Архангельской области вел себя некультурно по отношению к сожительнице

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее судимого 52-летнего жителя пос.Пянда по ч. 1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (истязание, угроза убийством, а также иные насильственные действия). 

Установлено, что обвиняемый с 20.10.2021 по 31.05.2022 и в декабре 2022, находясь в состоянии алкогольного пьянения, систематически совершал насилие над 57-летней сожительницей, избивал ее и угрожал  убийством. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 1 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. 

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://www.chelarsenal.ru/news/108) 

02 август 11:19 | : Происшествия

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (28)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20