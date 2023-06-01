Житель Архангельской области вел себя некультурно по отношению к сожительнице

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее судимого 52-летнего жителя пос.Пянда по ч. 1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (истязание, угроза убийством, а также иные насильственные действия).

Установлено, что обвиняемый с 20.10.2021 по 31.05.2022 и в декабре 2022, находясь в состоянии алкогольного пьянения, систематически совершал насилие над 57-летней сожительницей, избивал ее и угрожал убийством.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 1 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.