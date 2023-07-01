Житель НАО выпил, убил и закопал дальнего родственника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Следствием установлено, что в ночь на 9 апреля 2023 года по месту жительства в частном доме в селе Несь Заполярного района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 63-летнему дальнему родственнику, нанес тому несколько ударов кулаками по голове и грудной клетке. От полученной при избиении черепно- мозговой травмы пострадавший скончался на месте преступления.

Несмотря на то, что обвиняемый предпринял меры к сокрытию тела, сотрудники регионального Следственного управления СКР вместе с УМВД России по НАО обнаружили тело разыскиваемого. В ходе осмотра места происшествия помимо следов крови обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию (патроны), которые обвиняемый хранил, не имея законных оснований и разрешения на их приобретение и хранение.

В ходе допросов подследственный свою вину не признал и пояснил следователю, что 8 апреля 2023 года у него в гостях потерпевший употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора, гость стал вести себя агрессивно, поэтому они подрались. Через некоторое время понял, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, поэтому положил его в сани и на снегоходе вывез в лесной массив и закопал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.