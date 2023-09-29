Житель Плесецкого округа изметелил до смерти знакомого за велосипед

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи 24-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 28 мая 2023 года на улице в поселке Оксовский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений ударил кулаком по голове 45-летнего местного жителя. Затем продолжил наносить удары ногой по голове упавшему пострадавшему, пресекая попытки скрыться. Потерпевший пришёл к сожительнице со следами побоев и скончался на следующий день от полученной в результате избиения закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице в процессе выяснения отношений с потерпевшим, заподозрившим его в краже велосипеда, нанес тому два удара рукой по голове.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.