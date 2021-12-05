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В Плесецком округе вахтовик убил вахтовика из-за долга в 2 тысячи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего жителя Калининградской области в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что 11 июня 2023 года в общежитии по улице Строителей в городе Мирный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта из-за неисполнения долговых обязательств, нанес множественные удары руками и твердым тупым предметом по голове и телу 42-летнему жителю Смоленской области. На следующий день пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученной в результате избиения тупой закрытой травмы головы.

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что весной на вахте в городе Мирный познакомился с жителем Смоленской области, который у него занял 2 тысячи рублей. Во время следующей вахты он напомнил потерпевшему о необходимости вернуть долг. Тот ему грубо ответил, что денег нет, поэтому он разозлился и нанес потерпевшему четыре удара руками по голове, после чего ушел к себе в комнату.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

08 сентябрь 08:53 | : Происшествия

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