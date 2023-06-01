Компьютерный мастер из Архангельска наживался на вирусах-шпионах

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29 – летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в хищении путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств двух жительниц Архангельской области с причинением им значительного ущерба (ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в марте 2022 года зарегистрировался в качестве самозанятого, после чего вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на обман граждан путем получения денежных средств за якобы оказанные услуги по ремонту компьютерной техники, установке программного обеспечения.

Другие соучастники через почтовые ящики распространяли рекламные объявления об оказании компьютерными мастерами услуг по низким ценам, осуществляли прием и распределение заказов. На указанные объявления откликнулись жительницы городов Архангельска и Северодвинска, к которым после инструктажа был отправлен обвиняемый. Ему поручено обманным путем включить в стоимость как можно больше услуг, в том числе фактически не оказанных, на максимальную сумму.

Во исполнение преступного умысла на ноутбуке одной из потерпевших он запустил специальную программу, имитирующую поиск вредоносных файлов, с помощью которой убедил пенсионерку в необходимости удаления более трехсот несуществующих компьютерных вирусов на сумму 118 тыс. рублей.

Другой потерпевшей якобы удалил «вирусы-шпионы» из электрических розеток и «перепрошил» их, создал видимость удаления из стены квартиры «шпионского модуля», впоследствии оказавшегося обычным компьютерным процессором, разрезав для этого обои. Обманутая женщина заплатила ему 225 тыс. рублей.

В результате действий сотрудников полиции и знакомого одной из потерпевших злоумышленника удалось задержать и изъять часть похищенного.

Общая сумма причиненного ущерба составила 345 тыс. рублей, из них возмещено 120 тыс. рублей, на имущество обвиняемого стоимостью 69 тыс. рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.