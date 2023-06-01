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Архангельскую пенсионерку развели на ДТП с участием ее внука

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего студента одного из техникумов г. Архангельска, обвиняемого в хищении путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств пожилой женщины                                                (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый решил поправить свое финансовое положение путем обмана граждан совместно с                         неустановленными лицами, которые осуществили телефонный звонок жительнице г. Архангельска и, представившись сотрудником полиции, сообщили заведомо ложные сведения о виновности её внука в дорожно-транспортном происшествии. 

В целях избежания уголовной ответственности предложили возместить пострадавшей якобы причиненный ущерб.

Обманутая пенсионерка передала обвиняемому, действовавшему в роли «курьера», денежные средства в размере 100 000 руб., которыми он распорядился совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, причиненный потерпевшей ущерб возместил, принес ей извинения.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд                                         г. Архангельска для рассмотрения по существу.

25 июль 10:25 | : Происшествия

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