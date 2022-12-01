Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске будут судить фальшивого установщика пластиковых окон

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в покушении на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств 22 граждан (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, предлагал преимущественно пожилым гражданам, проживающим в городах Архангельск и Северодвинск, заключить договор оказания услуг по установке пластиковых окон и остеклению балконов, не намереваясь при этом выполнять взятые на себя обязательства. 

После получения в качестве предварительной оплаты денежных средств обвиняемый распоряжался ими по своему усмотрению, предусмотренные договорами услуги гражданам не оказывал. Одна из потерпевших до заключения договора и передачи денежных средств решила позвонить и посоветоваться с сыном, после чего мужчина спешно покинул её квартиру. Общая сумма похищенного составила более 300 тысяч рублей.

Санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

23 декабрь 11:11 | : Происшествия

Главные новости


Не только оливье. Новогодняя еда в мировом масштабе
Архангельск 1918-1919 гг на кинокадрах из Национального архива США

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (293)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20