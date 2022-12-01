В Северодвинске будут судить фальшивого установщика пластиковых окон

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в покушении на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств 22 граждан (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, предлагал преимущественно пожилым гражданам, проживающим в городах Архангельск и Северодвинск, заключить договор оказания услуг по установке пластиковых окон и остеклению балконов, не намереваясь при этом выполнять взятые на себя обязательства.
После получения в качестве предварительной оплаты денежных средств обвиняемый распоряжался ими по своему усмотрению, предусмотренные договорами услуги гражданам не оказывал. Одна из потерпевших до заключения договора и передачи денежных средств решила позвонить и посоветоваться с сыном, после чего мужчина спешно покинул её квартиру. Общая сумма похищенного составила более 300 тысяч рублей.
Санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.