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Нетрезвый пинежанин угрожал полицейскому насилием

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 Следствием и судом установлено, что 15 ноября 2022 года утром участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пинежскому району доставил в отдел полиции осужденного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который по месту проживания вел себя агрессивно и угрожал сжечь дом. Желая избежать привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство осужденный публично оскорбил оперативного дежурного нецензурными выражениями, а также угрожал ему применением насилия.

На стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вел себя агрессивно, так как был нетрезв.

 Приговором Пинежского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей. 

 

10 май 09:19 | : Происшествия

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