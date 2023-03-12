Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Удар по лицу женщины-полицейскому обошелся жителю Мирного всего в 50 000 рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю города Мирный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2022 года в ночное время сотрудники ОМВД России по ЗАТО г.Мирный прибыли по вызову во двор дома по улице Ленина в городе Мирный. Нарушитель порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу женщину- полицейского патрульно-постовой службы, причинив ей физическую боль.  Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый признал свою вину частично, не отрицал факт удара, но из-за состояния алкогольного опьянения и плохого освещения якобы не осознавал, что перед ним находится сотрудник полиции. Указанная версия опровергнута собранными доказательствами.

 Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

20 апрель 11:57 | : Скандалы

Главные новости


Мастер гильотины. Ироничная проза от Анатолия Беднова
Митрополит Корнилий поздравил архангельских прихожан с Пасхой Христовой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (237)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20