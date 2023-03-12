Удар по лицу женщины-полицейскому обошелся жителю Мирного всего в 50 000 рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю города Мирный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2022 года в ночное время сотрудники ОМВД России по ЗАТО г.Мирный прибыли по вызову во двор дома по улице Ленина в городе Мирный. Нарушитель порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу женщину- полицейского патрульно-постовой службы, причинив ей физическую боль. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый признал свою вину частично, не отрицал факт удара, но из-за состояния алкогольного опьянения и плохого освещения якобы не осознавал, что перед ним находится сотрудник полиции. Указанная версия опровергнута собранными доказательствами.

Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.