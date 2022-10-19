Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Алтая пытался побить архангельского дорожного полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1  ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 30 июня 2022 года ночью на Маймаксанском шоссе в городе Архангельске осужденный в процессе административного разбирательства, проводимого инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Архангельску в связи с управлением им грузовым автомобилем с прицепом в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии третьих лиц высказал в адрес сотрудников полиции оскорбления, угрожал применения насилия и попытался ударить представителя власти головой в область груди, но сотрудник ГИБДД заблокировал удар.

В ходе допроса осужденный признал свою вину. 

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. 

06 декабрь 14:42 | : Происшествия

Главные новости


Бюджет надежд, бюджет тревог. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Бойся воды, яхонтовая!". Мистическая история

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (83)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20