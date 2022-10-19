Житель Алтая пытался побить архангельского дорожного полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что 30 июня 2022 года ночью на Маймаксанском шоссе в городе Архангельске осужденный в процессе административного разбирательства, проводимого инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Архангельску в связи с управлением им грузовым автомобилем с прицепом в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии третьих лиц высказал в адрес сотрудников полиции оскорбления, угрожал применения насилия и попытался ударить представителя власти головой в область груди, но сотрудник ГИБДД заблокировал удар.
В ходе допроса осужденный признал свою вину.
Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.