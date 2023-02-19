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Житель Плесецка за удар участкового по лицу заплатит 30 000 рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 45-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Следствием и судом установлено, что 10 сентября 2022 года в ночное время сотрудники ОМВД России «Плесецкий» прибыли по вызову соседей по месту жительства осужденного в поселке Плесецк. Нарушитель порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство прибытием участкового уполномоченного полиции, вышел с ножом в коридор. Желая избежать привлечения к административной ответственности, он отказался проследовать в отдел полиции для разбирательства, публично оскорбил и высказал угрозы в адрес представителя власти. Затем ударил рукой по лицу участкового уполномоченного полиции, а после пресечения его противоправных действий и доставления в отдел полиции, продолжил  высказывать  угрозы в адрес полицейского.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый  признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением и агрессивным поведением после ссоры с сожительницей. 

 Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

02 май 10:18 | : Происшествия

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