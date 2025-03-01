Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья часто входили в прямой контакт с населением. Впрочем, они это делают постоянно, иначе взаимопонимания не добиться, да и самим недолго забронзоветь.

До празднования 80-летия Великой Победы остаётся чуть больше месяца. Подготовка к этой дате идёт и централизованно в мэрии города, и по округам. Так, в администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов состоялось заседание Общественного совет, куда были приглашены городские депутаты Владимир Хотеновский и Наталья Братина.

Обсуждались следующие темы:

— Почётные мероприятия для тружеников тыла и детей войны. Участники подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге этих людей.

— Праздничные мероприятия и концерты. Обширная культурная программа, подготовленная Исакогорско-Цигломенским культурным центром, позволит каждому жителю округа найти интересное событие.

— Патриотические акции в образовательных учреждениях станут важной частью подготовки молодого поколения к пониманию значимости Победы.

Наталья Братина высказала свое отношение:

- Участники заседания выразили уверенность, что благодаря совместным усилиям 9 мая станет по-настоящему торжественным и важным днём для всех жителей округа.

А вот пример того, о чем говорилось в преамбуле к материалу – члены городского парламента провели личный прием граждан.

Так, председатель АрхГорДумы Иван Воронцов разбирался с проблемами граждан свое округа, среди которых: нерегулярная помывка мусорных контейнеров, спил деревьев по нескольким адресам, восстановление детской площадки, благоустройство участка дороги и пр.

Иван Воронцов о важности подобных встреч:

- Проведение приёмов граждан — это важная часть нашей работы как депутатов. Мы должны быть на связи с жителями. Это позволяет нам лучше понимать их потребности и работать над улучшением качества жизни. Приёмы также служат инструментом обратной связи, который помогает нам оперативно реагировать на проблемы горожан.

По словам депутата Александра Кузнецова, проводившего подобный приём, «не все вопросы удаётся решить сразу, но все проблемы и пожелания, озвученные жителями, были зафиксированы для дальнейшей работы и поиска путей их решения».

Ольга Шананина приняла деятельное участие в приёмке многоквартирного дома после капитального ремонта. В ланном случает речь идет о капремонте крыши дома по адресу: Смольный Буян, дом 14, корпус 2.

Депутатская оценка:

- Работы по замене устаревшего покрытия проводились в районе середины ската со стороны улицы Смольный Буян. Все работы имеют гарантию на 5 лет. Кроме того, специалисты подрядчика заменили пять вентиляционных шахт, обшили их железом, установили три борова и заменили около пяти фановых труб.

Можно только поздравить жильцов этого дома… теперь над ними точно не капает.