Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только готовились к предстоящей сессии, но и переделали много дел, не терпящих отлагательства.

Так, одна из острейших проблем – сбор и вывоз мусора с островных территорий Архангельска. Вроде бы, это зона ответственности регоператора по обороту ТКО в регионе, но от «ЭкоИнтегратора» в основном слышны стенания и оправдания.

Пришлось браться за дело муниципалам. Бригады МУП «Чистый город» провели масштабную работу по очистке мусорных контейнеров от отходов на островах Хабарка и Кего. Теперь необходимо организовать вывоз всего мусора с этих территорий, было собрано более 50 больших мешков. «ЭкоИнтегратор» клянется, что справится «с этой задачей в кратчайшие сроки». Ну-ну… посмотрим.

Сбором мусора руководил депутат городского парламента Алексей Бельков, он же руководитель «Чистого города». Ему слово:

- Мы обязательно выясним причины этого и примем меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. В этом вопросе надо усилить работу с дворниками управляющей компанией и сотрудниками Экоинтегратора. <> Я хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам бригад «Чистый город» и всем, кто принимал участие в наведении чистоты в эти дни. Благодаря вашему профессионализму и ответственности мы смогли достичь таких результатов. Мы работаем для вас, живём ради вас и делаем всё возможное, чтобы наш город был чистым и уютным. Вместе мы сможем сделать Хабарку и другие островные территории города ещё лучше!

Наталья Братина как председатель комиссии по молодёжной политике и общественным объединениям искала точки соприкосновения (понимания) между двумя поколениями – старым и младым.

По ее мнению, последним мешает излишний инфантилизм и дефицит времени (впрочем, такая проблема была и в махровые социалистические времена – вопрос коммуникации отцов и детей вечен).

Наталья Братина:

- Ветераны часто жалуются на отсутствие контакта с молодёжью, а молодые люди не проявляют интереса к общественной деятельности. В чём же причина такого положения вещей и как можно улучшить это взаимодействие?

По мнению депутата, сблизить поколения поможет: создание площадок для диалога; взаимодействие через увлечения; общение с молодежью на их языке с помощью социальных сетей и интерактивных платформ; поддержка молодежных идей для укрепления доверия и единства; объединение разных поколений для совместного обучения.

Или само рассосется, как рассасывалось еще во времена Ивана Калиты?

Кстати, о тех, на кого сегодняшние депутаты когда-нибудь оставят славный город на Северной Двине.

Члены Молодёжного совета Ломоносовского округа приняли участие в субботнике по очистке от снега скамеек вдоль пр. Ломоносова.

Депутат Ольга Шананина (под впечатлением):

- Большое спасибо ребятам за то, что с таким энтузиазмом отозвались на просьбу помочь с уборкой от снега общественных территорий! Наш город — это, прежде всего, люди, живущие в нем, которые заинтересованы в комфорте и, несмотря на погодные условия, всегда готовые сплотиться для общего дела.

Не все так запущено, Наталья Владимировна?

08 февраль 12:05 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Село вымирает. Что даст "реформа местного самоуправления"?
«Дорожные бесы» на васьковской дороге продолжают собирать свой «урожай»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (98)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20