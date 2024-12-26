Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только готовились к предстоящей сессии, но и переделали много дел, не терпящих отлагательства.

Так, одна из острейших проблем – сбор и вывоз мусора с островных территорий Архангельска. Вроде бы, это зона ответственности регоператора по обороту ТКО в регионе, но от «ЭкоИнтегратора» в основном слышны стенания и оправдания.

Пришлось браться за дело муниципалам. Бригады МУП «Чистый город» провели масштабную работу по очистке мусорных контейнеров от отходов на островах Хабарка и Кего. Теперь необходимо организовать вывоз всего мусора с этих территорий, было собрано более 50 больших мешков. «ЭкоИнтегратор» клянется, что справится «с этой задачей в кратчайшие сроки». Ну-ну… посмотрим.

Сбором мусора руководил депутат городского парламента Алексей Бельков, он же руководитель «Чистого города». Ему слово:

- Мы обязательно выясним причины этого и примем меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. В этом вопросе надо усилить работу с дворниками управляющей компанией и сотрудниками Экоинтегратора. <> Я хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам бригад «Чистый город» и всем, кто принимал участие в наведении чистоты в эти дни. Благодаря вашему профессионализму и ответственности мы смогли достичь таких результатов. Мы работаем для вас, живём ради вас и делаем всё возможное, чтобы наш город был чистым и уютным. Вместе мы сможем сделать Хабарку и другие островные территории города ещё лучше!

Наталья Братина как председатель комиссии по молодёжной политике и общественным объединениям искала точки соприкосновения (понимания) между двумя поколениями – старым и младым.

По ее мнению, последним мешает излишний инфантилизм и дефицит времени (впрочем, такая проблема была и в махровые социалистические времена – вопрос коммуникации отцов и детей вечен).

Наталья Братина:

- Ветераны часто жалуются на отсутствие контакта с молодёжью, а молодые люди не проявляют интереса к общественной деятельности. В чём же причина такого положения вещей и как можно улучшить это взаимодействие?

По мнению депутата, сблизить поколения поможет: создание площадок для диалога; взаимодействие через увлечения; общение с молодежью на их языке с помощью социальных сетей и интерактивных платформ; поддержка молодежных идей для укрепления доверия и единства; объединение разных поколений для совместного обучения.

Или само рассосется, как рассасывалось еще во времена Ивана Калиты?

Кстати, о тех, на кого сегодняшние депутаты когда-нибудь оставят славный город на Северной Двине.

Члены Молодёжного совета Ломоносовского округа приняли участие в субботнике по очистке от снега скамеек вдоль пр. Ломоносова.

Депутат Ольга Шананина (под впечатлением):

- Большое спасибо ребятам за то, что с таким энтузиазмом отозвались на просьбу помочь с уборкой от снега общественных территорий! Наш город — это, прежде всего, люди, живущие в нем, которые заинтересованы в комфорте и, несмотря на погодные условия, всегда готовые сплотиться для общего дела.

Не все так запущено, Наталья Владимировна?