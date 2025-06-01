«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья по мере сил старались улучшить жизнь своих избирателей. А чтобы труд их не был напрасным, надо знать, что улучшать.

Так, депутат Михаил Иванов совместно с главой округа Варавино-Фактория Глебом Вашуткиным провели встречу с жителями поселка Силикатный и поговорили о перспективах развития микрорайона.

Жители подняли вопросы, касающиеся ремонта дорог, включая внутриквартальные проезды и разворотную площадку общественного транспорта, а также проблемы уличного освещения и благоустройства общественных пространств.

Особое внимание было уделено необходимости сноса аварийных тополей. По всем озвученным проблемам будут направлены соответствующие запросы в профильные ведомства.

«И про баскетбольную площадку не забудьте, молодежь очень хочет», - напутствовали жители Силикатного тех, от кого многое зависит.

Михаил Иванов отметил важность прямого диалога:

- Такие встречи позволяют не только выявлять актуальные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения совместно с жителями. Это важный шаг в развитии округа.

Наталья Братина вникала в проблемы пожилого населения Цигломени, встретившись с местным Советом ветеранов. К слову, делает она это постоянно.

Депутат подробно рассказала о работе, проведённой за последние два года, а также поделилась основными планами на предстоящий период. Особое внимание на встрече уделили проблемам, которые волнуют ветеранов. Члены совета активно включились в дискуссию, рассказали о насущных вопросах. Все полученные обращения сразу же были взяты в работу.

Наталья Братина:

- Мы обсудили ближайшие планы совместной работы, чтобы сделать жизнь ветеранов в нашем округе комфортной и насыщенной. Благодарю Совет ветеранов за активную позицию, доверие и плодотворное сотрудничество! Остаюсь на связи и открыта к новым инициативам.

По набережной Северной Двины прошла целая толпа лиц, обличенных народным доверием (см. фото внизу). Проверяли ход работ по благоустройству главного архангельского променада.

На верхнем участке набережной планируется уложить пешеходные дорожки из брусчатки, установить освещение, скамейки и качели, а также обустроить террасы для отдыха. Кроме того, здесь появится спуск со смотровыми площадками. Завершить все работы подрядчик должен не позднее 29 августа 2025 года.

В контрольную комиссию входили два представителя городского парламента – Сергей Сорокин и Максим Хохулин. Предоставляем слово первому:

- Работы идут в плановом режиме, скоро в городе появится еще одно общественное пространство для прогулок и отдыха горожан. Обозначили свои предложения и мнение жителей округа по реализации проекта.

Напомним, проект благоустройства набережной делается благодаря активному голосованию в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

Не будьте пассивными… и будет вам счастье!



