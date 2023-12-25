Без лопат катку не обойтись. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, кроме подготовки к грядущей сессии, о чем мы сообщали ранее, активно занимались насущными проблемами своих избирателей.

Так, в депутат Наталья Братина контролировала будущее переселение очередников из списка жильцов аварийного жилья в новые благоустроенные дома.

Будущее новоселы в поселке Цигломень принимали свои будущие квартиры. И остались довольны увиденным - тёплые и просторные, дворы - большие, на которых не будет проблем с парковочными местами.

Кроме того, рядом с домами соответствующая инфраструктура - в посёлке работают три школы, детский сад, большой дом культуры.

Но еще важен микроклимат. Депутат организовала очное общение будущих соседей по дому и выступила в роли модератора. Все остались довольны.

Наталья Братина:

- Встреча получилась очень позитивной и эмоциональной. Многие жильцы уже познакомились друг с другом и ждут скорейшего заселения.

В начале этого года в Маймаксанском округе на территории школы №68 открылся ледовый каток. Его повышенная востребованность у местных жителей была отмечена уже в первые дни работы.

Впрочем, недавняя оттепель внесла некоторые коррективы в работу катка, но благодаря совместной работе с администрацией школы, городским управлением по физической культуре и спорту, компании РВК-Архангельск обновили и отшлифовали лед. Теперь каток снова радует жителей Маймаксы.

Однако такой спортивный объект, открытый всем ветрам, требует постоянного ухода. Депутат Сергей Сметанин озаботился покупкой необходимого инвентаря.

Сергей Сметанин:

- Когда у нас возникла идея создания катка, мы, не раздумывая, назвали его народным. Хочешь кататься, играть в хоккей – берешь в школе лопату и чистишь снег. Это и воспитательная функция в том числе. Лопаты для чистки снега хранятся в школе. Закупили и новые экземпляры. Здорово, что каток пользуется популярностью и никогда не пустует.

И это не разовая покупка. В следующем году инвентарь будет обновлен.

А вот еще проблема. Теперь в округе Варавино-Фактория, жители которого просигнализировали Михаилу Орлову, что в одном из домов пропал газ во всем подъезде.

Далее рассказывает сам народный избранник:

- Накануне получил информацию от жильцов дома 39 на ул. В.И. Воронина, что уже неделю в доме отсутствует газ. Совместными усилиями Управления муниципального жилищного контроля Администрации МО "Город Архангельск" и администрации округа Варавино-Фактория за одни сутки решили вопрос ремонта газовой сети в первом подъезде. Эта ситуация наглядно показывает важность диалога между жителями округов и их депутатами. Выражаю огромную благодарность жильцам дома за доверие.

Ну, разве не орел?!