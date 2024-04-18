Юлия Федорова. Кто её «заказал»?

7 мая 2024 года в Ломоносовском районном суде г. Архангельска состоялось заседание по делу Юлии Николаевной Федоровой, директора и соучредителя «Треста столовых» г. Архангельска. Её оставили в следственном изоляторе под стражей. Суд принял решение продлить задержание до июля.

Это событие стало потрясением для Архангельска. Юлию Николаевну обвиняют в нанесение ущерба в размере 66 миллионов рублей бюджету Архангельской области, путем поставки некачественных продуктов питания в бюджетные организации.

Следствие идёт и уже полтора месяца. Правосудие ищет истину.

Адвокаты ищут «отмазки». Это нормально, всё в правовом поле.

А «информационное поле» ищет, в лице «Эхо Поморье» и других новостных каналов, «злодея». Кто «заказал» это необычное дело и кто решил забрать бизнес Юлии Федоровой.

Разберёмся. Кто заказал бизнес Федоровой.

Сама Юлия Николаевна утверждает, что за этим стоят «происки конкурентов».

Начнем с того, что известно на этот день по этому делу.

«Трест столовых» — это предприятие общественного питания, но не широкая сеть обычных столовых для всех желающих, за деньги, а только жёстко привязанных к бюджету – областному, городскому или какому другому. Он поставляет готовые завтраки, обеды в больницы, школы и другие учреждения. Поэтому у обычных столовых и закусочных, которых сегодня немало, и у «Треста столовых» абсолютно разные ниши бизнеса, разные цели, объединяет их только одно – коммерческая прибыль.

Сети столовых, например, такие как «Грядка», «Вкусно и точка» и другие, нацелены на предоставление качественной и вкусной пищи, сами знаете – не понравился борщ, так при нынешней конкуренции туда больше «ни ногой». Поэтому они борются за каждого покупателя, предоставляя разнообразную и вкусную продукцию, проводят мониторинг цен у конкурентов, всячески стараются удержать персонал, в том числе хорошими зарплатами.

«Тресту столовых» нет смысла бороться за конечного потребителя их продукции – здесь конкуренции нет, её и так потребят. Кто нет хочет – беги в платную столовую, покупай пищу за деньги. Что, кстати, многие и делают.

Поэтому среди данного контингента предпринимателей таких «заказчиков» на бизнес Федоровой быть не должно, они «заточены» на разные потребительские ниши, перестроиться сложно. Более того, поставки в бюджет подразумевают обязательное лоббирование интересов фирмы, слишком уж лакомый кусок, связи на самых «верхах» местной власти – деньги-то распределяются из бюджета.

Значит, «злодеи» где-то рядом? Среди таких же поставщиков в бюджет?

Но и здесь как-то не получается, уж очень специфичен бизнес.

Два города, Архангельск и Северодвинск, но уж очень большая разница в производителях «школьных и больничных завтраков». В Северодвинске – муниципальный Комбинат школьного питания , учредителями которого являются мэрия города и отдел образования, соответственно предприятие не коммерческое. За прибылью никто не гонится, а основная цель -качественное и недорогое питание в бюджетной сфере. Предприятие существует с 1992 года, уже 32 года. Молоко, сметана и мясо всегда в меню. Бюджетно, недорого, но качественно. Понятно и «прозрачно».

В Архангельске всё по-другому.

И начиналось давно, ещё двадцать лет назад.

Тогда было всё просто – предлагай более дешёвую цену, качественный продукт и чёткие сроки поставки. Потребители сравнивают и выбирают. Конечно и здесь «свои» люди, «близкие товарищи», но это было не критично – обеды в больницах, школьных столовых были качественными и калорийными, и даже, не поверите, вкусными. Никто не жаловался. Хотя нет, недовольные и тогда были. Но, я уже описывал это в одной из своих статей, питаться в больницах было можно.

Но вскоре всё «подмял» под себя «Торговый комплекс на Окружной», где собственником был депутат Областного собрания Михаил Авалиани. Поставки пошли только из его предприятия. Справедливости ради надо отметить, что дело касалось только медицинских учреждений.

Его предприятие выигрывало конкурсы на поставку продуктов, т.к. был задействован сильный «административный» ресурс. Г-н Авалиани был председателем одной из комиссий Областной Думы, отвечающих за медицинское обслуживание.

Лет десять назад конфигурация поменялась – решили отдать питание в бюджетной сфере на аутсорсинг.

Соответственно, всё быстро «порешалось» на самом верхнем областном уровне – появились два крупных оператора в этой сфере: «Комбинат школьного питания «Дружба» (он «пробил» дорогу в этой сфере ещё в 2002 году) – одним из учредителей, которого стал Эрнест Белокоровин, бессменный на тот момент депутат АОСД. И «Трест столовых», руководителем которого и соучредителем стала Юлия Фёдорова.

Остальные, более мелкие операторы в нише бюджетного питания, аффилированны на небольших бюджетных «кураторов», и они не обладают возможностью выхода на высший уровень распределения доходов. Следовательно, у них нет никаких «потенциалов» занять ту нишу, которую занимает «Трест столовых» и даже пытаться захватить их бизнес.

Белокоровин, реальный конкурент, имея многопрофильный бизнес и не только в Архангельске, не станет заниматься такими «наездами» на конкурентов, тем более всё давно поделено и устоялось.

Поэтому утверждение - «за этой историей стоят происки конкурентов» - бессмысленно.

Тогда в чём дело?

Дело в «кураторах» этого проекта – кто стоит за «лоббированием» интересов «Треста столовых» в коридорах власти?

В результате этого небольшого расследования многое становится понятно в этом необычном деле, понятен и заказчик.

Ищут коррупционные связи в лоббировании системы питания в бюджете, следствием чего стала такая, извините, «баланда» питания в наших школах и больницах.

«Заказчиком» является Игорь Краснов – Генеральный прокурор Российской федерации, поэтому всё идёт с федерального уровня (более того, сам Игорь Викторович - уроженец Архангельска, и ему неравнодушно, что происходит здесь). Поэтому развернутый «информационный бум» бесполезен, дело будет доведено до конца.

В моей статье на Rusnord - «Зажжём красиво! Новая политическая реальность в России» - описывается сложившаяся ситуация, когда для увеличения доверия россиян к власти начинается борьба с коррупционными явлениями, проникшими во все поры нашего общества – Тимур Иванов, некоторые вице-губернаторы, т.д. И это только начало.

Формирование гражданского общества без этого никак невозможно.

Юлия Николаевна, конечно, мама четверых детей. Женщина красивая и умная, но..., как говорится, «зашла не в ту дверь».

Михаил Скоморохов