Дело Юлии Федоровой получило скандальную огласку

Мы не раз писали о деле Юлии Федоровой, архангельской предпринимательнице, многодетной матери, занимавшейся поставками питания в лечебные учреждения региона, отмечая странности и нестыковки в представленных следствием материалах.

Теперь наши подозрения подтверждает «Российская газета», официальный печатный орган Правительства Российской Федерации.

Публикуем статью «Смешные цены» полностью:

- Интересный факт вскрылся на громком процессе в Архангельске по уголовному делу в отношении руководителя компании "Трест столовых" Юлии Федоровой. Ее обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтрактов на организацию лечебного питания.

И вот, когда на днях в Ломоносовском райсуде состоялось первое заседание, выяснилось, что следствием был наложен арест на служебный автопарк фирмы Федоровой, который развозит детское питание. И машины эти следствие оценило по 1 тысяче рублей за штуку. На вопрос, как исправные, настоящие, не детские машинки, а большие служебные автомобили 2021 года выпуска могут стоить по 1 тысяче рублей, гособвинитель ответил, что такие сведения были якобы получены из ГАИ.

Интересно, что у судьи Истоминой удивление это не вызвало, и ходатайство прокурора на продление ареста имущества она удовлетворила. Если суд решит, что Федорова виновна и должна компенсировать ущерб, то весь принадлежащий ей автопарк заберут именно по этой цене. То есть не старые, исправные, "рабочие лошадки" уйдут в зачет по тысяче рублей за штуку. И Федорова при этом еще, возможно, и должна останется.

Как ранее писала "Российская газета", следствие считает, что при исполнении контрактов в рацион пациентов не включались сухие белковые композитные смеси, в связи с чем был рассчитан ущерб в размере более 65 миллионов рублей. Сама предпринимательница и ее защита с обвинением не согласны. Смеси носят рекомендательный характер - об этом есть письмо Минздрава России. На фоне всего происходящего в регионе все чаще звучит версия: Федорову кто-то хочет убрать с рынка и завести своих поставщиков.