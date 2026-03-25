Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья… не расслаблялись.

Так, в пятницу городские депутаты, сотрудники аппарата Думы и все желающие смогли принять участие в ежегодной международной акции "Диктант Победы". Это ежегодная добровольная проверка собственных знаний о Великой Отечественной войне.

Впрочем, это не только проверка знаний, но и дань уважения подвигу наших предков, возможность прикоснуться к истории и сохранить её для будущих поколений. Каждый вопрос диктанта – это маленькая частичка большой истории, которая не должна быть забыта.

Председатель городского парламента Иван Воронцов отметил, что многие вопросы для него были знакомы по школьной программе, но некоторые темы стали открытием. Если участник Диктанта Победы не смог ответить на все вопросы правильно, это повод освежить и углубить знания по истории своей страны, понимая, сколько неизвестных, малоизученных исторических страниц о подвигах жителей во время войны существует.

Иван Воронцов:

- Перед Днём Победы в Архангельске и по всей России прошла патриотическая акция — Диктант Победы. Меня всегда вдохновляло, как много людей участвуют в ней, отвечая на вопросы теста о Великой Отечественной войне. Это мероприятие формирует у нас уважение и любовь к истории страны. Очень важно, что в этом году в вопросы Диктанта включили темы, связанные со специальной военной операцией. Ещё раз благодарю всех участников Диктанта.

В "Поморской АРТели" состоялся яркий финал Фестиваля "Театральная весна – 2026". Событие прошло в рамках проекта "Семья России – семья Поморья" и объединило около 20 самых талантливых и дружных семей города.

Главным событием фестиваля стало награждение победителей и участников городского конкурса "Сказки народов России". Вот их гордые имена:

- - Семья Поповых (детский сад № 162 "Рекорд")

- Семья Сокольниковых (детский сад № 173 "Подснежник")

- Семья Чертополоховых (детский сад № 20 "Земляничка")

- Семья Гафаровых (детский сад № 121 "Золушка")

- Семья Трифоновых (детский сад № 186 "Веснушка")

- Семьи Казаковых и Тороповых (детский сад № 124 "Мирославна").



Жюри так же отметило специальными призами семьи Серебренниковых и Фроловых из детского сада № 7 "Семицветик".

Депутат Елена Ануфриева:

- "Театральная весна" уходит до следующего года, но это не повод для грусти. Впереди нас ждут новые встречи, сказки и победы! И это важно! Скоро начнется новый творческий конкурс рисунков "Герои на все времена".

А еще архангелогородцам предлагают самим выбрать, какие городские локации преобразятся в 2027 году. На них пойдут деньги из федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для участия нужно лишь:

Перейти на сайт: zagorodsreda.gosuslugi.ru/

Выбрать город Архангельск.

Изучить предложенные эскизы проектов.

Нажать кнопку «Проголосовать» за понравившуюся территорию.

Голосование продлится до 12 июня.

Мотивация от Владимира Хотеновского:

- Проект «Формирование комфортной городской среды» уже доказал свою эффективность, подарив нам множество прекрасных мест для отдыха и общения. Призываю всех активно участвовать в голосовании, ведь именно от вашего выбора зависит, где в 2027 году станет еще уютнее и красивее. Давайте вместе сделаем Архангельск еще лучше!