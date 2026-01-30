Ломоносовский ДК украсит собой окраину Архангельска

Одно из самых крупных учреждений культуры Архангельска готовится к долгожданному ремонту. Подробности мы узнали от градоначальника Дмитрия Морева:

- Ломоносовский ДК – центр притяжения округа Варавино-Фактория. Мы уже благоустроили территорию у центрального входа: здесь появился уютный сквер. Большое обновление провели внутри: холл, белый и большой залы – всё выглядит достойно. Оставалось привести в порядок фасад. В этом году приступаем.

Финансирование мы получили из федерального центра, победив во всероссийском конкурсе проектов. На капитальный ремонт фасада и крыльца выделено 84 млн рублей. Уже объявлены процедуры для определения подрядчика, который будет выполнять работы летом этого и следующего года. Работа с фасадной штукатуркой возможна лишь в теплый сезон.

Еще на этапе проектирования мы проводили опрос жителей округа и учли их желание сохранить исторический облик здания. После ремонта фасад останется штукатурным, геометрический рисунок сохраним и обновим. Строители постараются отремонтировать и скульптурные украшения, которые были размещены на стене у центрального входа в далеком 1978 году.

Дворец культуры не закрываем на период ремонта: проектировщики предусмотрели, что учреждение сможет продолжать свою деятельность.

