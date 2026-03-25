В Архангельской области идет процесс обновления школьных зданий

Ход реализации партпроекта «Новая школа» недавно обсудили на заседании фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов.

С промежуточными итогами выступил заместитель председателя Правительства Архангельской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Иван Дементьев.

За последние три года в области построено 9 новых школ, капитально отремонтированы 57 школьных зданий, обновлены 2 детских сада.

Параллельно идёт технологическое обновление образования. В 17 школах и Архангельском политехническом техникуме внедрён нацпроект «БАС» — закуплено более 650 квадрокоптеров. Ещё 54 образовательные организации получили новое оснащение благодаря арктической субсидии.

В 2026 году модернизация затронет ещё 42 школы, на эти цели направят более 1,4 млрд ₽. Основной акцент — на комплексном обновлении зданий, оснащении и создании современной образовательной среды.

Партпроект «Новая школа» сегодня — это не только строительство и ремонт, а системное обновление всей образовательной инфраструктуры региона. Именно такие решения формируют качество образования и создают условия, в которых дети могут учиться, развиваться и строить своё будущее.