Священник поздравил северодвинских моряков с Днем Северного флота

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов поздравил военнослужащих северодвинского соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской военно-морской базы с Днем Северного флота.

«Выразил признательность за образцовое выполнение воинского долга, за героизм и высокое мужество при выполнении задач военной службы, готовность к самопожертвованию ради мира и жизни людей. Пожелал семьям любви, согласия и долготерпения, всесильной помощи от Господа!» — прокомментировал событие отец Антоний.

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1 июня отмечается День образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота — межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил Российской Федерации, защищающего национальные интересы России, как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Вся история Северного флота неразрывно связана с историей нашего государства, историей освоения Севера и Арктики. Во все времена главной задачей Северного флота оставалась защита Северных рубежей нашего государства.

Структура и состав Северного флота, его основных объединений и соединений позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении, в Мировом океане.

Сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства — морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей — А». Подводники Северного флота накопили богатейший опыт освоения и применения данных кораблей в Арктике и в других районах Мирового океана, они готовят экипажи в том числе и для других флотов ВМФ России. В настоящее время на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится новейший РПКСН «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей — А».

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

Комплекс мероприятий по освоению Арктики — это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота, которая успешно реализуется в последние годы. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой. Повседневной практикой стали походы кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа.

С февраля 2022 года Северный флот значительным составом войск и сил принимает участие в специальной военной операции. Личный состав частей и подразделений береговых войск флота – мотострелковых и морской пехоты, авиации, ПВО, других подразделений боевого и материально-технического обеспечения в ходе СВО действует профессионально и решительно, проявляя стойкость, мужество и героизм.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.