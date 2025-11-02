Вверх
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только избрали нового-старого градоначальника, но и переделали массу других важных дел.

Так, городские депутаты были приглашены на торжественное открытие мемориальной доски в память юного героя Великой Отечественной война Саши Ковалева.

Доска современная, с QR-кодом, который расскажет всем желающим, что на момент своего подвига Саша Ковалев носил фамилию Рабинович. Именно она стоит в наградных листах к орденам «Красной звезды» и «Отечественной войны I степени» и тогда никого не смущала.

Напомним, депутаты проголосовали за установку памятного знака на своей сентябрьской сессии и определили место - на фасаде одного из домов по ул. К. Маркса, где он жил с семьёй. Таким образом, была устранена историческая несправедливость… ведь имя Саши Ковалева-Рабиновича увековечено сразу в нескольких российских городах, к которым он не имел никакого отношения.

Иван Воронцов, председатель городской Думы:

- Это важно для нас, наших детей и будущих поколений. Саша Ковалев был молодым человеком, который в трудное для Родины время, отдал свою жизнь. Мы восстановили историческую справедливость, чтим своих героев, возвращая из забвения тех, кто является гордостью нашего города, области и страны.

Также депутаты занимались важным делом в секторе организации дорожной безопасности. Имеется в виду установка запрещающих дорожных знаков. 

В состав городской комиссии вошли: заместитель председателя Думы Владимир Хотеновский и народные избранники Денис Лапин, Аркадий Пороховник, Алексей Бельков и Виктор Сельков.

Знаки «Остановка запрещена», «Зона действия», «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:

 *по улице Советской — от улицы Мещерского до Маймаксанского шоссе;
 * по улице Комсомольской — от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта;
 * ул. Карла Либкнехта — от проспекта Чумбарова-Лучинского до дома № 18 по улице Карла Либкнехта;
 * ул. Петра Норицына — от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта;
 * ул. Воскресенская — в районе здания № 13 по проспекту Дзержинского;
 * площадь Дружбы народов;
 * ул. Фёдора Абрамова — от улицы Галушина до улицы Первомайской (нечётная сторона);
 * ул. Карельская, 37.

Одна из «фишек» наших городских парламентариев – приемные часы для личного общения с населением. Вопросов – тьма, и простые среди них почти не встречаются. Депутаты делятся впечатлениями.

Кристина Саблина:

- В ходе приема была выделена ключевая проблема, волнующая большинство граждан: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в округе. Жители обратили особое внимание на конкретные улицы с разрушенным асфальтом и отсутствием дренажно-ливневой канализации. В первую очередь, это наша безопасность, поэтому необходимо оперативно решать такие проблемы.

Мария Харченко:

- На последнем приеме ко мне обратились граждане с вопросом благоустройства и реконструкции железнодорожного вокзала и прилегающей площади, а также организации высадки пассажиров автобусов на привокзальной парковке. 

В свою очередь, Иван Воронцов рассказал, как к нему на прием пришла жительница Октябрьского округа с поднятием проблемы по проезду на Набережной Северной Двины. Депутат согласился, что «Автолюбители нарушают правила ПДД, ездят в неустановленное законом время по набережной», и обещал провести беседу на эту тему с Госавтоинспекцией.

02 ноябрь 10:00

