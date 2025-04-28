Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что начало июля в этом году больше похоже на конец сентября, народные избранники столицы Поморья провели его в трудах праведных. Вт лишь несколько моментов их славной деятельности…

К Михаилу Иванову обратились жители 1-го и 2-го Ленинградских переулков с жалобой на состояние асфальтового покрытия (известная головная боль города и не только в этом районе)

Депутат немедленно отреагировал и вот результат - при поддержке городской администрации было проведено грейдирование дорожного полотна на 2-м Ленинградском переулке.

Михаил Иванов:

- Проведенные работы направлены на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения в округе. Мы благодарим жителей за активное участие и обратную связь, которые помогают нам оперативно реагировать на проблемы. Продолжаем работать над улучшением городской инфраструктуры в округе.

Работы по благоустройству продолжаются и в Соломбальском округе.

Там начались работы по ремонту дворового проезда у дома №17 на улице Маяковского. С инициативой о включении этого объекта в план строительства на 2025 год выходил Алексей Бельков. Благодаря поддержке Главы города Дмитрия Морева, ремонт удалось начать уже в этом сезоне. По словам представителей подрядной организации, работы планируется завершить в течение недели.

Т акже к городскому парламентарию обратилась жительница дома на улице Корпусной с жалобой на бездействие управляющей компании. Несмотря на поданную месяц назад заявку, ремонт крыльца так и не был начат. Депутат оперативно выехал на место, лично оценил ситуацию и подтвердил необходимость ремонта. По его словам, технически сложных препятствий для выполнения работ нет, и вопрос будет решён в ближайшее время. Алексей Бельков выразил недоумение, почему УК так долго игнорировала обращение жителей. Придется управляшке посуетиться.

Алексей Бельков:

- Каждое обращение граждан требует внимания и оперативного реагирования. Мы разберёмся, почему управляющая компания затягивала с ремонтом, и добьёмся устранения проблемы.

Ну и, конечно, депутаты городской Думы постоянно проводят прием граждан, чтобы узнать об их проблемах. Не только узнать, но и решить в рамках своей компетенции.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

-- Среди всех вопросов наиболее актуальным является тема предоставления квартир для переселения. Люди, проживающие в аварийном жилье, надеются найти способ, который позволит им раньше получить заветную квартиру. Но закон для всех един и никак нельзя обойти в очереди других людей, ожидающих переселение. Со своей стороны мы можем лишь сделать запрос, чтобы уточнить место в очереди. Многим заявителям в ходе приема рекомендую обращаться в центр предоставления муниципальных услуг, где профильно занимаются этими вопросами.

Вот два конкретных примера.

К Наталье Братиной часто обращаются по вопросам содержания деревянных мостовых и тротуаров.

Наталья Братина:

- Для многих жителей это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Запрос по планам ремонта уже направлен в окружную администрацию, держу ситуацию на личном контроле.

Основными темами для обращения в ходе приемов Мария Харченко назвала сферы ЖКХ, благоустройства и социальной сферы.

Мария Харченко:

- Людей беспокоит несоблюдение графика подключения к горячему водоснабжению, отсутствие дороги к участку, который получила многодетная семья по программе, а также переселение из аварийного жилья.

Все ждем тепла!