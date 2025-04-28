Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что начало июля в этом году больше похоже на конец сентября, народные избранники столицы Поморья провели его в трудах праведных. Вт лишь несколько моментов их славной деятельности…

К Михаилу Иванову обратились жители 1-го и 2-го Ленинградских переулков с жалобой на состояние асфальтового покрытия (известная головная боль города и не только в этом районе) 

Депутат немедленно отреагировал и вот результат - при поддержке городской администрации было проведено грейдирование дорожного полотна на 2-м Ленинградском переулке.

Михаил Иванов:

- Проведенные работы направлены на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения в округе. Мы благодарим жителей за активное участие и обратную связь, которые помогают нам оперативно реагировать на проблемы. Продолжаем работать над улучшением городской инфраструктуры в округе.

Работы по благоустройству продолжаются и в Соломбальском округе.

Там начались работы по ремонту дворового проезда у дома №17 на улице Маяковского. С инициативой о включении этого объекта в план строительства на 2025 год выходил Алексей Бельков. Благодаря поддержке Главы города Дмитрия Морева, ремонт удалось начать уже в этом сезоне. По словам представителей подрядной организации, работы планируется завершить в течение недели.

Т акже к городскому парламентарию обратилась жительница дома на улице Корпусной с жалобой на бездействие управляющей компании. Несмотря на поданную месяц назад заявку, ремонт крыльца так и не был начат. Депутат оперативно выехал на место, лично оценил ситуацию и подтвердил необходимость ремонта. По его словам, технически сложных препятствий для выполнения работ нет, и вопрос будет решён в ближайшее время. Алексей Бельков выразил недоумение, почему УК так долго игнорировала обращение жителей. Придется управляшке посуетиться.

Алексей Бельков:

- Каждое обращение граждан требует внимания и оперативного реагирования. Мы разберёмся, почему управляющая компания затягивала с ремонтом, и добьёмся устранения проблемы.

Ну и, конечно, депутаты городской Думы постоянно проводят прием граждан, чтобы узнать об их проблемах. Не только узнать, но и решить в рамках своей компетенции.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

-- Среди всех вопросов наиболее актуальным является тема предоставления квартир для переселения. Люди, проживающие в аварийном жилье, надеются найти способ, который позволит им раньше получить заветную квартиру. Но закон для всех един и никак нельзя обойти в очереди других людей, ожидающих переселение. Со своей стороны мы можем лишь сделать запрос, чтобы уточнить место в очереди. Многим заявителям в ходе приема рекомендую обращаться в центр предоставления муниципальных услуг, где профильно занимаются этими вопросами.

Вот два конкретных примера.

К Наталье Братиной часто обращаются по вопросам содержания деревянных мостовых и тротуаров.

Наталья Братина:

- Для многих жителей это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Запрос по планам ремонта уже направлен в окружную администрацию, держу ситуацию на личном контроле.

Основными темами для обращения в ходе приемов Мария Харченко назвала сферы ЖКХ, благоустройства и социальной сферы.

Мария Харченко:

- Людей беспокоит несоблюдение графика подключения к горячему водоснабжению, отсутствие дороги к участку, который получила многодетная семья по программе, а также переселение из аварийного жилья.

Все ждем тепла!

05 июль 12:46 | : Горячая тема / Политика / Экономика

Главные новости


Back in the USSR? Да вы сошли с ума
Выборы губернатора Архангельской области. В чём интрига?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (74)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20