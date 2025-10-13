Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья несли свою нелегкую вахту на службе интересам избирателей. Иногда не без приятных моментов…

Так, в Архангельске прошла торжественная церемония чествования лучших учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры с вручением премий Главы города и победителей конкурса "Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.

10 учеников получили получили памятные подарки и именные сертификаты на получение персональной премии от Главы города, а в ходе чествования победителей стали известны имена 5 победителей и их руководителей в рамках подведения итогов конкурса "Ступень к совершенству".

в оценке работ в составе комиссии по отбору финалистов городского конкурса "Ступень к совершенству" приняли участие три представителя Архангельской городской Думы - заместитель председателя Рим Калимуллин и городские депутаты Елена Ануфриева и Ольга Шананина.

От имени всех городских парламентариев высказался Рим Калимуллин:

- Уверен, что эти юные артисты, музыканты и творческие коллективы продолжат радовать нас своими достижениями. Гордимся вами и желаем дальнейших успехов!

Наша редакция присоединяется к пожеланиям.

Новый год все ближе и ближе. А это не только домашние приятные хлопоты, но и общественные.

По доброй традиции, депутаты совместно с администрацией областной столицы подарят новогоднюю радость детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Специальный ящик для сбора подарков размещён в Архангельской городской Думе (пр. Троицкий, д.60) и Администрации города (пл. Ленина, д.5). Оказать помощь детям может любой желающий. В качестве подарков принимается всё, что будет интересно детям – сладости, игрушки, наборы для творчества и многое другое.

Председатель городского парламента Иван Воронцов:

- За два года депутаты помогли собрать более 400 подарков: сладости, игрушки, канцелярию, наборы для творчества и развивающие игры. В этом году мы продолжим эту добрую традицию.

Но за приятными хлопотами наши избранники не забывали и о городском благоустройстве.

Так, некоторое время назад депутаты Северного округа Иван Воронцов и Денис Лапин обнаружили нарушения: бордюрный камень был уложен с большими зазорами. Тогда народные избранники дали четкую установку: пока все замечания не будут устранены, объект не будет принят и оплачен. Последнее возымело действие, исполнитель работ зашевелился.

При повторной проверке выяснилось - в результате «замазки» на бордюрном камне остались неэстетичные разводы и наплывы бетона. Депутаты потребовали от подрядчика привести объект в надлежащий вид: отшлифовать бордюр, убрать все следы неаккуратной работы.



Компания-исполнитель взяла на себя обязательства устранить все недочеты до конца текущей недели. Только после этого будет рассматриваться вопрос о приемке работ.

Денис Лапин:

- Мы настаиваем на принципе «принято — значит сделано качественно» и продолжаем осуществлять общественный контроль за ходом благоустройства пространств Северного округа.

Депутаты взяли на себя обязательство лично следить за качеством исполнения работ.