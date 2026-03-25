Архангельская городская Дума. Время считать деньги

В рамках прошедшей майской сессии Архангельской городской Думы депутаты приняли отчет об исполнении городского бюджета за 2025 год. Доклад представила Вера Лычева, директор департамента финансов городской Администрации.

Доходы за 2025 год составили 17 882,4 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2025 году составили 9 475,7 млн рублей, что на 5,2% больше уточнённых прогнозных показателей.

По сравнению с 2024 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 696,5 млн рублей или на 7,9% в основном за счет налога на доходы физических лиц, доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, туристического налога, налогов на имущество, а также государственной пошлины. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 79,2% или 6 860,3 млн рублей.

Безвозмездные поступления составили 8 406,7 млн рублей, что на 2,7% меньше уточненных прогнозных назначений и ниже уровня 2024 года на 15,0% или на 1 487,9 млн рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2025 году составили 8 406,1 млн рублей.

Расходы городского бюджета за 2025 год исполнены в сумме 18 481,5 млн рублей. Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 63,6% от общих расходов городского бюджета или 11 755,5 млн рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:

- образование – 10 007,6 млн рублей;

- культура – 625,6 млн рублей;

- социальная политика – 678,1 млн рублей;

- физическая культура и спорт – 444,2 млн рублей.

Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 27,0% от общих расходов городского бюджета или 4 997,0 млн рублей и осуществлялись по следующим направлениям:

- национальная экономика – 3 445,4 млн рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 543,5 млн рублей;

- охрана окружающей среды – 8,1 млн рублей.

В 2025 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ городского округа «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 18 330,1 млн рублей или 99,2% от общих расходов городского бюджета.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в 2025 году составили 1 477,7 млн рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда городского округа "Город Архангельск" исполнены в сумме 2 231,2 млн рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений – 1 215,9 млн рублей.

В 2025 году на территории городского округа «Город Архангельск» в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» реализовано 13 инициатив муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» на общую сумму 11,3 млн рублей.

Расходы на реализацию инициативных проектов граждан на территории городского округа «Город Архангельск», в том числе в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», составили 119,4 млн рублей, реализованы 47 инициатив.

В ходе обсуждения вопроса народные избранники задали уточняющие вопросы. Так, тему сокращения доходов за счет межбюджетных трансферов затронул депутат Аркадий Порохвник, реализацию национальных проектов озвучил народный избранник. Алексей Бельков Тему расходов муниципального долга поднял депутат Михаил Орлов, динамику расходов в социальной сфере задал депутат Сергей Сорокин, а инвестиционную составляющую городского бюджета обозначил депутат Михаил Иванов. В свою очередь, депутат Денис Лапин задал вопрос о направлениях затрат муниципального дорожного фонда за прошедший год.

Председатели профильных комиссий городской Думы резюмировали.

Михаил Иванов, председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии:

- Расходы по ряду ключевых направлений оптимизированы, что говорит о повышении эффективности расходования денежных средств. Заметно усилилось внимание к экологии: финансирование природоохранных мероприятий выросло кратно — значит, город становится чище и зеленее. Коммунальная сфера и транспортная инфраструктура также получают необходимую поддержку. Безусловно, власти сосредоточены на важном: улучшении качества жизни и городской среды.

Сергей Сорокин, председатель комиссии по социальным вопросам:

- Необходимо отметить, что бюджетные обязательства по «социальным» статьям в основном исполнены. Важно то, что это был бюджет развития, поскольку в его рамках реализовывались комплексные программы, осуществлялись ремонтные работы учреждений социальной сферы, принимались меры по поддержке работников сферы образования, культуры, спорта.

Наталья Братина, председатель комиссии по вопросам молодежной политики и общественным объединениям:

- В 2025 году более 1,2 миллиарда рублей было выделено на реализацию национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья». Средства были направлены на создание современных спортивных и творческих площадок, улучшение условий для учёбы и отдыха детей и подростков. Город инвестирует в будущее, чтобы молодым людям было интересно жить и развиваться в нём. Особое внимание уделяется семьям с детьми и улучшению детских садов и школ, чтобы облегчить жизнь родителей.

Александр Гурьев, председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики:

- Муниципальный бюджет на отчётный период изначально был сверстан как сбалансированный — с прозрачными источниками финансирования и утверждёнными муниципальными программами расходования средств. По итогам года все шесть муниципальных программ были исполнены с высокой степенью эффективности.

Общий уровень кассового исполнения бюджета составил 96%, что в текущих экономических условиях является достойным результатом. Дефицит бюджета сложился на уровне около 600 миллионов рублей — это вдвое ниже запланированных значений. Кроме того, отмечено снижение муниципального долга.

Работа администрации города по исполнению бюджета по итогам 2025 года заслуживает самой высокой оценки.

«В целом, исполнение городского бюджета за 2025 год можно считать на достаточно высоком уровне. Также отмечу, что есть потенциал для дальнейшей работы по увеличению доходной части городского бюджета и сокращению его дефицита», — рассказал председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергей Чанчиков.

