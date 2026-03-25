Отчет "РИКО" вызвал у архангельских депутатов недоумение

И это еще мягко говоря…

На прошедшей сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушали отчёт о деятельности транспортной компании «РИКО», предоставляющей услуги городского общественного транспорта. Обсуждение длилось более двух с половиной часов.

Напомним, компания приступила к обслуживанию муниципальных маршрутов 1 февраля 2023 года.

В рабочие дни на линию выходят 205 автобусов, в выходные и праздничные дни — 143 единицы. Ежедневно выполняется 2 661 рейс в будни и 1 838 рейсов в выходные дни. Контроль за исполнением рейсов осуществляется центральной диспетчерской службой посредством спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено качеству транспортного обслуживания и соблюдению перевозчиком контрактных обязательств. В период с 2023 по апрель 2026 года в рамках линейного контроля проверено 569 транспортных средств.

По результатам проверок зафиксирован ряд систематических нарушений, среди которых: несоблюдение требований к информированию пассажиров, внутреннему и внешнему оформлению автобусов (371 случай); ненадлежащее санитарное состояние автобусов и наличие неисправностей (244 случая); отсутствие форменной одежды у водителей и кондукторов (166 случаев); неисправность приспособлений для перевозки маломобильных граждан (15 случаев); проезд остановочных пунктов (11 случаев).

За невыполнение объемов транспортной работы, нарушение параметров маршрутов, а также по итогам линейного контроля перевозчику выставлены штрафные санкции. Общая сумма штрафов за период с 2023 по 2025 годы составила 29,7 млн рублей.

В ходе обсуждения отчета депутаты озвучили ряд вопросов, адресованных представителям перевозчика. Одним из наиболее острых вопросов, поднятых в ходе обсуждения, стала аварийность с участием автобусов. Депутаты отметили, что количество дорожно-транспортных происшествий вызывает серьезную тревогу: с 64 случаев за 1 квартал 2022 года показатель вырос до 135 происшествий в первом квартале текущего года.

Особый акцент был сделан на поведении водителей на Маймаксанском шоссе, где фиксируются значительные превышения скоростного режима — вплоть до 80–90 км/ч. Звучали замечания и о резком стиле вождения в черте города: рывки при начале движения и торможении, из-за которых пассажиры могут получить травму в салоне. Представители компании объяснили подобные случаи в том числе некорректной работой автоматических коробок передач и пообещали усилить инструктажи водительского состава, а также проработать технические решения.

Значительная часть претензий со стороны депутатского корпуса касалась температурного режима в салонах. Было отмечено, что, несмотря на заявленное наличие кондиционеров во всех автобусах, в жаркую погоду окна остаются открытыми, а сами устройства фактически не справляются. Одновременно поступают жалобы на чрезмерную работу отопления зимой.

Представитель перевозчика признал наличие проблемы, указав, что некоторые водители попросту не умеют корректно пользоваться оборудованием, и заверил, что с персоналом будет проведена дополнительная разъяснительная работа.

В ходе заседания неоднократно поднималась тема удобства оплаты проезда. В настоящий момент лишь 31 автобус оснащен валидаторами на поручнях, что создает неудобства в час пик, когда пассажиры вынуждены пробираться к единственному терминалу у водителя.

Прозвучало предложение ускорить установку дополнительных устройств для бесконтактной оплаты.

Обсуждалась и проблема скользкого пола, на которую поступало наибольшее количество обращений. Перевозчик сообщил, что к началу зимнего сезона планируется оборудовать все машины специальным антискользящим покрытием, выполненным по индивидуальному заказу.

При обсуждении социального вклада компании депутаты выразили мнение, что участие в городских праздниках и разовых акциях не должно подменять системную работу по повышению доступности перевозок. Прозвучал прямой запрос на введение проездных билетов для студентов, школьников и других категорий граждан за счет коммерческих возможностей перевозчика, без нагрузки на бюджет.

Отдельно была затронута тема внедрения транспортной карты, которая позволила бы совершать пересадки без повторной оплаты. Представители перевозчика и администрации сообщили, что данный вопрос прорабатывается, и выразили надежду представить проектное предложение до конца года.

Подводя итог обсуждению, председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что, несмотря на конструктивный тон диалога, общее количество поступающих жалоб свидетельствует о сохраняющемся недовольстве горожан качеством транспортного обслуживания. Он обратил внимание на представителя компании-перевозчика на озвученные пожелания и попросил учитывать их в своей работе.