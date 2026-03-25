В Архангельске прошел пикет в поддержку ученого

18 апреля 2026 года, в Архангельске прошёл согласованный пикет в поддержку Любови Николаевны Горбатовой.

Мероприятие состоялось у ДК на Сульфате. И символично, что именно этот район стал местом проведения: ведь Сульфат — малая родина Любови Николаевны. Здесь она родилась, здесь училась, превратившись из простой девчонки с окраины в профессора, доктора наук и уникального в масштабах всей страны специалиста детской стоматологии.

Напомним, что Любовь Горбатова осуждена по статье 160 УК РФ. При этом Президент неоднократно высказывался за либерализацию подхода к преступлениям в сфере экономики. Участники сегодняшнего пикета обратились к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о помиловании этого выдающегося человека, отмеченного государственной наградой — медалью За заслуги перед Отечеством.

Сторонники Любови Николаевны верят, что информация о её деле будет услышана, ведь Президент, как гарант Конституции, обладает высшим правом на проявление милосердия в государстве, правом помилования!

Участники акции убеждены, что человеку с такими заслугами перед государством и обществом не место в исправительной колонии.