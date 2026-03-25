В Архангельске прошел пикет в поддержку ученого

18 апреля 2026 года, в Архангельске прошёл согласованный пикет в поддержку Любови Николаевны Горбатовой.

 Мероприятие состоялось у ДК на Сульфате. И символично, что именно этот район стал местом проведения: ведь Сульфат — малая родина Любови Николаевны. Здесь она родилась, здесь училась, превратившись из простой девчонки с окраины в профессора, доктора наук и уникального в масштабах всей страны специалиста детской стоматологии.

 Напомним, что Любовь Горбатова осуждена по статье 160 УК РФ. При этом Президент неоднократно высказывался за либерализацию подхода к преступлениям в сфере экономики. Участники сегодняшнего пикета обратились к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о помиловании этого выдающегося человека, отмеченного государственной наградой — медалью За заслуги перед Отечеством.

 Сторонники Любови Николаевны верят, что информация о её деле будет услышана, ведь Президент, как гарант Конституции, обладает высшим правом на проявление милосердия в государстве, правом помилования!

 Участники акции убеждены, что человеку с такими заслугами перед государством и обществом не место в исправительной колонии.

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20