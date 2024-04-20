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Митрополит Корнилий встретился с ректором СГМУ

    В епархиальном управлении 16 мая состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой.

    Архипастырь и Любовь Николаевна поздравили друг друга с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения и обсудили ряд рабочих вопросов.

    Речь шла о планах реализации одобренного ученым советом вуза решения об открытии в университете домового храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Кроме того, рассматривались различные аспекты деятельности учебного заведения, направленной на воспитание студенчества в духе отечественной культуры.

    На встрече была отмечена важность продолжения рабочего взаимодействия епархии и университета.

    Митрополит Корнилий поблагодарил Любовь Горбатову за доброе соработничество и открытость к новым инициативам, направленным на развитие науки и образования. В свою очередь Любовь Николаевна выразила признательность главе митрополии за всемерную поддержку деятельности вуза.

    Отметим, что взаимодействие епархии и университета много лет осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в социально-медицинском служении, духовно-нравственном просвещении и воспитательной работе. Архангельская епархия и СГМУ впервые подписали документ в 2004 году, в марте 2020 года действие соглашения было продлено митрополитом Корнилием. 

17 май 09:09 | : Будни / Верую

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