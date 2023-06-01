Песня плова

Оказавшись в Узбекистане, большинство туристов в первую очередь стремится отведать настоящий узбекский плов, ведь это блюдо является символом этой страны и имеет поистине сакральное значение для всех местных жителей. Именно здесь была создана классическая и эталонная технология приготовления плова, и узбекская культура этого блюда даже включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Приготовление плова зачастую отличается в зависимости от региона, однако основные различия состоят в наборе специй, виде мяса и способе приготовления зирвака (гарнира из мяса со специями и овощами, основы плова). В связи с этим некоторые повара говорят, что существует 130 сортов узбекского плова.

Представляем самые легендарные:

Ташкентский свадебный плов

Об этом праздничном плове ходит масса легенд, ведь у каждой семьи есть свои секреты приготовления этого невероятного и очень сытного блюда. Как и подобает всему "праздничному", ингредиентов тут не жалеют: много овощей, отборное мясо, ароматный букет специй, щедрая порция курдючного сала. Плов получается достаточно жирным, но от этого не менее аппетитным. Вкус головокружительный!

Бухарский (сладкий) плов

Среди многочисленных вариантов узбекского плова особенно выделяется бухарский. В его составе есть сладкая морковка, отборный кишмиш, сухофрукты (например, курага, чернослив, сушеные яблоки), орехи, иногда в процессе приготовления используют также благородный шафран. В бухарском плове нет такого яркого набора специй, акцент в его вкусе сосредоточен на сухофруктах. Небольшое количество специй добавляют лишь для придания выразительности блюду в целом. На вкус плов очень нежный и необычный… особенно для жителей европейской части некогда общей страны.

Кстати, местные жители рассказывают, что существуют варианты сладкого плова и без мяса. Просто нужно удачно попасть.

Ферганский плов

Ферганский плов - один из самых известных и, пожалуй, канонических видов плова. Готовится он исключительно из риса девзира - сорта, который выращивается преимущественно в Ферганской долине. В ферганском плове отсутствуют какие-либо сладкие добавки (никакого изюма и сухофруктов). Из овощей только лук, желтая морковь, чеснок и красный перец. Баранину для плова традиционно выбирают жирную.

Хорезмский плов (чалов)

Этот вид плова является одним из самых древних и самых вкусных в Узбекистане. В рецепте используют исключительно желтую морковь, и нарезается она пластинами вдоль плода, а не привычной соломкой. Плов готовится с минимальным количеством специй и жира. Время его приготовления достигает 8-10 часов, что сильно отличает его от других видов. Однако мясо в этом блюде нежнейшее и просто тает во рту.

Самаркандский плов

Главная особенность самаркандского плова состоит в том, что в процессе приготовления и при подаче блюдо не перемешивают, а выкладывают слоями, предоставляя вам возможность самим варьировать соотношение всех ингредиентов и наслаждаться богатым спектром вкусов. Несомненным плюсом этого плова является и то, что он самый диетический и нежирный, а соответственно, особенно полезен и хорошо усваивается. Обычно готовится на кунжутном и тыквенном масле.

Одно общее правило – для особо почетных гостей плов готовят на их глазах от начала и до конца. Чтобы гость в процессе не захлебнулся слюной, ему подают сухофрукты, легкие национальные закуски, зеленый чай… а иногда и горячительные напитки (все-таки Узбекистан более светская страна в сравнении с соседями). Рассчитывайте свои силы.

И плов вам в помощь!

Источник знаний: https://dzen.ru/media/kuzminatravel/)