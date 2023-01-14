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И всё это купаты. Ода божественным колбаскам

В советские годы купаты были непременным составляющим ассортимента московских кулинарий. Причем часто они оставались последним нераскупленным товаром. То ли цена отпугивала (2.20 руб/кг), то ли непривычное уху название, то ли страх перед тем, что под оболочку малознакомого продукта все что угодно запихнуть могут (ходили такие слухи).

Я лично брал, и почти никогда не промахивался. Единственное – круто поперченный фарш наводил на мысль, что таким нехитрым образом изготовитель пытается скрыть вкусовые огрехи залежавшихся ингредиентов… но молодой желудок все, что угодно выдерживал. А однажды набрел на настоящее откровение – в фарш добавили немного печени, и мои вкусовые рецепторы аж взвыли от восторга. Больше такого не встречал, увы. Как и самих купат в свободной продаже в других советских городах кроме Закавказских республик.

И вот прошли годы. Теперь практически в любом магазине России и в супермаркетах в продаже можно встретить купаты (в меню ресторанов они попадают почему-то значительно реже). Большой популярностью эти колбаски пользуются в весеннее и летнее время. Купаты жарят на праздники, берут их наравне с шашлыком на пикник и готовят в любое время и по любому случаю.

Весь секрет прост, продукт вкусный и состоит из мяса, а главное, можно хранить в морозилке и достать в любой момент.

Давайте разберемся, что такое купаты.

Про купаты заговорили в 1950-е годы, когда их рецепты были включены в советские кулинарные книги. При этом западные немцы зловредно намекали на то, что рецепт скоммунизден с их баварских колбасок… это еще надо разобраться, кто у кого?!

На самом деле, блюдо родом из Грузии и является национальным. В советское время купаты изготовлялись в мясокомбинатах страны и было два вида купат: купаты из свинины и имеретинские купаты.

По сути, это острые мясные колбаски из фарша и специй. В городских домашних условиях их приготовить достаточно проблематично, так как понадобятся натуральные свиные кишки. Вы их часто видите в открытой продаже? Я – так ни разу

Купаты классические
 Понадобится 250 г жирной свинины, которую нужно пропустить через мясорубку с репчатым луком (25 г и чесноком 1 зубчик). Добавляем специи: корицу, гвоздику, гранат или барбарис, а также черный молотый перец, тмин и соль. Да, вот такой большой набор специй, за счет чего собственно купаты и есть купаты.

Наполняем подготовленным фаршем свиные кишки и придав купатам форму подковы жарим их над углями.

Второй рецепт — Купаты по-имеретински
 Такие купаты на любителя и готовятся из субпродуктов, которые нужно сначала ошпарить и потом измельчить. На 225 г субпродуктов потребуется 25 г репчатого лука, зубчик чеснока. Также как и в первом рецепте, добавляем 10 г барбариса или граната, перец, соль. Но специи заменяем сушеной кинзой.

Заполняем свиные кишки подготовленным фаршем и жарим. Подаем такие купаты с нарезанным кольцами репчатым луком и соусом ткемали.

(при содействии https://dzen.ru/a/Y5Bbuh1a-A_55tnl

09 февраль 12:02 | : Горячая тема / Будни

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