О розыске двух ненцев для отправки за границу. Из прошлого Поморья

Ещё недавно в колониальных странах существовали «человеческие зоопарки», в которых вместо зверей демонстрировались представители коренных народов Азии, Африки и Америки. Такого рода развлечения для широкой публики Европы, США и Японии практиковались по тридцатые годы XX века. Начинался этот «бизнес» с небольших частных «коллекций» при дворах знати Западной Европы. При этом в роли поставщиков туземцев выступали даже царствующие особы. Отметился в этом деле и Петр Первый, он же — «Великий».

 В четвёртом номере за 1876 год газеты «Архангельские губернские ведомости» опубликован текст «Именного указа царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о розыске двух ненцев для отправки за границу». Царь в указанное время путешествовал по Европе и, возможно, впечатлившись увиденным в «цивилизованной» столице Нидерландов зрелищем поручил отловить два человеческих «экземпляра» для подарка Грандуке князю Флоренскому — так называли великого герцога Тосканского.

 Указ приводится в редакции, представленной в газете: «Господин вице губернатор По получении сего указу сыщите двух человек самоядов молодых ребят которые б были дурняя рожием и смешняе, летами от 15 до 18ти, в их платье и уборах, как они ходят по своему обыкновению, которых надобно послать в подарок Грандуке Флоренскому, и как их сыщете, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше писмо объявит. Петр Из Амстердама генваря в и день 1717».

 Воля царя — закон. Исполнил монарший указ архангелогородский вице-губернатор, отправились «дети тундры» в далёкую Флоренцию.

 Впрочем, дарил царь и русских людей. Так, в декабре 1716 года Правительствующим Сенатом получено царское письмо из Гавельсберга (ныне земля Саксония-Анхальт, Германия), в котором Петр I писал, что, уступая просьбам прусского короля, он пообещал ему 200 «больших мужиков» в гренадеры и предлагал Сенату немедленно заняться решением этого вопроса. Сенат постановил собрать в губерниях 211 великанов не старше 50 лет. За полтора года удалось найти и доставить в Санкт-Петербург около 60-ти. Потом их дарили королю партиями от 10 до 80 человек приблизительно каждые два года. В ответ на такие «презенты» прусский король подарил Петру для дворцовой комнаты драгоценную янтарную облицовку. Украденную немцами вместе с «янтарной комнатой» в сентябре 1941 года.

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400, в пункте 93 указано, что защита исторической правды — одна из главных задач по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. 

 Правда бывает разной. Как и оценки исторических событий и личностей. Так, Александр Пушкин за короткую жизнь прошёл путь от восхищения реформами Петра к осознанию трагической цены его «деяний». В начале незавершённого труда «История Петра I» (1835 г.), словно подытоживая народные представления о царе, поэт пишет: «народ почитал Петра антихристом». 

 В 26-м томе Полного собрания сочинений Льва Толстого, изданного в 1936 году в Москве, приведена цитата писателя из чернового варианта незаконченной статьи «Николай Палкин», содержание которой вызывает различного рода эмоции и вопросы у читателей.  Итак, цитата самого известного русского писателя и мыслителя, почитаемого одним из величайших писателей мира:

 «С Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой славить Христа, т. е. ругаться над верою, коронует б.... свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему.…И ему ставят памятники и называют благодетелем России и великим человеком и все дела его; не только оправдывается все то, что делали люди по его воле, считаются законными, необходимыми и не ложатся на совесть людей, которые ихъ делали. И про жестокости его говорят: зачем поминать, это прошло».

 Может, не прав классик?  Елейной должна быть историческая правда?

 Александр Чашев

29 март 09:00 | : Горячая тема / Будни

