Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

В поэме «Медный всадник» (1833 г.) Александра Пушкина прозвучала строка: «В Европу прорубить окно». При этом поэт не является автором ставшего крылатым выражения «окно в Европу» — впервые оно прозвучало в сочинении «Письма о России» (1759 г.) итальянского знатока искусств и путешественника Франческо Альгаротти. В петровские времена «окно» на Запад «пробивалось» с двух сторон. В целях привлечения зарубежных купцов, инженеров, архитекторов, военных, специалистов других отраслей 27 апреля 1702 года Петр I издал манифест «О вызове иностранцев в Россию», которым чужестранцам гарантировались немыслимые для собственных граждан размеры жалованья, свободы, низкие налоги и пошлины. Разные источники сообщают, что при Петре I в Россию прибыло около 8 тысяч иностранцев. Из них более пятисот были купцами, которые покупали у нас лес, пеньку, лен, говяжье сало, свиную щетину и везли в Россию ружья, железо, олово, серебро, ткани.

 О купцах в народе говорится: «Не обманешь — не продашь». Попадались некоторые иностранцы на крупных обманах и в петровские времена. Об истории, связанной с одним из таких махинаторов, напоминает опубликованный в газете «Архангельские губернские ведомости» (1876. № 4. С. 5) «Именной указ царя Петра I комиссару Григорию Черевину и дьяку Фирсову о задержании жены Ивана Любса в Архангельске» от 1 июля 1718 года. Приводится в редакции 1876 года:

 «Понеже ведомо нам учинилось что торгового иноземца Ивана Любса жена собрався со всеми ево любсовыми пожитками с Москвы поехала к городу Архангелскому а оттуды намерена ехать на караблях в Галандию. Того для по получении сего указу оную остановите и от города не отпускате.

Петр Из Санктпитербурха Июля в і день 1718».

 Краткая информация о Любсе из справочников. 

Любс Иван (Jan Lups, Ян Любс, Люпс р. 1667) – голландский купец, с 1690-х гг. вместе с Христофором Брантом выполнявший поручения казны и Петра I. Работал в Архангельске, где получал товары и отправлял их в Москву. В 1694 году разместил на ночлег в своём архангельском доме Петра I. Вместе с Брантом в 1703 г. получил на откуп закупку и экспорт свиной щетины. Имел привилегии от казны. Оказался под подозрением в махинациях. Опасаясь следствия, в 1718 г. выехал в Голландию и не вернулся, остался должным казне.

 Следы разносторонней деятельности Ивана Любса в России сохранились во множестве деловых документов. В круг его интересов входили торговля лесом, железом, часами, золотом, серебром, судостроение, заёмные операции, поставки алмазных портретов для царя и многие другие виды бизнеса. К примеру, 16 июля 1706 года Петр I писал Любсу в Архангельск, чтобы тот проведал «в какую цену станет компания Друкарей книжных, ежели их нанять на два года». Друкарь — книгопечатник. И размеры жалования оговорены в том письме: «литерному литному мастеру Антону Демею – 225 рублей в год, друкарному мастеру Яну Фоскулу и литерному мастеру Индрику Силбаху – по 205 рублей в год каждому, из русских двум печатникам и трем тередорщикам – по 5 копеек в день, другим четырем печатникам, одному тередорщику и трем разнорабочим – по 3 копейки в день». Почувствуйте разницу.

 Огромный капитал сколотил за годы жизни в России Иван Любс. И за это «он, лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее» (М. А. Булгаков, «Иван Васильевич»). За поставки северного леса обязался Любс по договору построить для Балтийского флота два 52-пушечных корабля, но решил не связываться с хлопотливым, трудоёмким делом, предложив уплатить неустойку вместо постройки кораблей. При этом, зная крутой нрав царя Петра, не дожидаясь его свирепого ответа, сумел он уехать из России в Голландию, пожертвовав при этом своей супругой и детьми, оставленными как бы заложниками в Москве. Жену Любса такое положение не устроило — в 1718 году она отправилась в Архангельск, чтобы оттуда убыть в Амстердам. 

 Не удалось ей осуществить план до конца. Исполнили указ Петра I от 1 июля 1718 года комиссар Григорий Черевин и дьяк Фирсов, задержали жену Ивана Любса. Подробности её подневольной жизни с детьми в Архангельске в истории не сохранились. С другой стороны, город не был для них чужим — здесь начинал стремительно богатеть голландский купец, так и не вернувшийся в Россию.

 По этой причине, а также для предотвращения бегства семьи Любса из портового города (возможно, были попытки) 10 апреля 1720 года издан «Именной указ царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому об отправке из Архангельска в Москву жены Ивана Любса» опубликованный в газете «Архангельские губернские ведомости» (1876. № 8. С. 5). Приводится в газетной редакции:

 «Господин вице губернатор По получении сего Ивана Любса жену вели отправить от города Архангелского к Москве и пошлите за нею в провожатыя добраго офицера которой бы за нею в дороге до Москвы присматривал, и обявил бы ее на Москве имянно вице губернатору Московскому господину Воейкову к которому о том от нас писано и велите за нею присматривать чтоб куда не уехала. Петр Из Санктпитербурха в ю день Апреля 1720». К документу сделана помета: «У города получен майя дня 3 1720 году Архангелогоцкого гварнизона чрез салдата Василья Ворыплева».

 В книге Константина Коничева «Петр Первый на Севере» (Л., 1973) без ссылки на источник приводится переданное Ивану Любсу через князя Куракина письмо Петра I, содержащее предложение с предупреждением: «Сами знаете, как вы сделали, что добрым людям не надлежит делать, ибо без пашпорта из государства выезжать нигде нет обычая, что вам предосудительно, а особливо потому, когда ты себе взял пас за подписанием моим, тогда ни слова о жене и детях мне не сказал, и татски сие хотел учинить, что не удалось. Однако ж когда в том прощения просишь, я могу на то позволить, когда вы за ту вину свою нас удовольствуете, а именно, дабы вам построить два корабля о 52 пушках каждый, на которые такелаж и пушки мы пришлем, голые вы сделаете своим иждивением; и когда оные в Ревель придут, то жена ваша со всем тотчас к вам отпустится, в чем будьте весьма надежны…»

 Иван Любс через посла Куракина повторно ходатайствовал перед Петром, чтобы тот взял денежный штраф, а не требовал с него двух кораблей. Петр ответил: «Его величество никаким числом денег доволен не будет, и ежели не построит он корабли, то жена и дети его из Москвы отпущены не будут…»

 Тогда Иван Любс предложил передать в Россию одно из своих новых судов, а другое согласился построить не в Гамбурге, как ранее оговаривалось, а в Амстердаме. Автор книги «Список русских военных судов с 1668 по 1860 год». (СПб, 1872) Веселаго Ф. Ф. высказал предположение, что «именно эти корабли ранее значились как неизвестной постройки, причем по классу их относили к фрегатам. В 1721 г. через купца Троя велась достройка линейных кораблей «Принц Евгений» и «Ништадт». Доставить их в Россию удалось с помощью двух присланных из Ревеля русских линейных кораблей архангельской постройки».

 Лишь после смерти (1725) первого императора Всероссийского Петра вернулись в Голландию жена и дети Ивана Любса.

 Александр Чашев

22 февраль 09:56 | : Горячая тема / Будни

