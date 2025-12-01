Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

В Государственном архиве Архангельской области (Фонд канцелярии Архангельского губернатора Оп. 1. Д. 1а. Л. 45-46) хранится датированная 16 марта 1716 года рукопись Именного указа царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о получении из Голландии медикаментов и кабинета доктора Арескина. Очищенный для удобства чтения от знаков дореформенной кириллицы текст приводится в начальной редакции:

«Господин вице губернатор

Когда привезены будут к городу выписанныя из Галандии медикаменты, тако ж кабинет и протчия вещи по писмам господина доктора Арескина от его кореспондентов, тогда оныя у города велите принять, толко роспечатывать не велите. И к тому еще запечатав оныя своею или тамошнею таможенною печатью, отпустите по писмам ево Докторовым куды надлежат и что с медикаментов надлежит взять пошлин, в том велите иметь щет своему камисару [которой живет в Питербурхе]' с аптекарским приказом.

Петр

Из Данциха Марта 16 1716»

На документе сделана помета: «Подал англичанин Вилим Парсонс 20 июня 1716».

Уехали забугорные медикаменты и «протчия вещи» в аптеки новой столицы. Сановным особам без них не обойтись. Жители Поморья народными средствами пусть лечатся.

Александр Чашев