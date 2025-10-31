Запрет на вывоз смолы и закрытие Архангельского порта. Из прошлого Поморья

В череде разрушающих экономику Поморья актов царя-императора Петра I можно вспомнить Указ из Правительствующего Сената Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о переписи всей смолы, находящейся в Архангельске, и запрете ее отпуска за границу от 9 июля 1723 года (Государственный архив Архангельской области. Фонд канцелярии Архангельского губернатора. Оп. 1. Д. 1а. Л. 128-128об. Рукопись. Подлинник). Приводится в начальной редакции. Лишь для удобства чтения убраны знаки дореформенной кириллицы.

«Благородный Господин вице Губернатор

По получении сего которая смола у городского порта есть в привозе хотя заторгованая и незаторгованая и которая впредь в привозе будет, оной в таможне торгу записывать и за море отпускать до преж будущаго указу не вели, и сколко ее ныне есть всю вели описать, и в сенат о том немедленно репортавать. А на Вагу пошли тотчас указ чтоб смолу везли к городу в самой скорости, а ежели которые карабли выписаны из за моря для грузу той смолы, тех обнадежь что им та грузка будет по той цене, как они нанялись, а купцам как русским так и иноземцом обяви что того торгу до указу записывать не велено, в том они опасения не имели, и убытку им никакова учинено не будет, понеже то учинено за некоторым спором. А что повелено чинить будет о том к тебе указ пришлется впредь не умедлев.

Канцлер граф Головкин

Князь Григорий Долгорукий

9 дня июля 1723»

Смола относилась к одной из важнейших статей экспорта Поморья в западные страны. Основным её потребителем была обладавшая самым большим флотом Англия. Деревянные корабли нужно просмаливать.

Лукавость фразы из Указа «убытку им никакова учинено не будет» проявилась в полной мере в следующем «запретном» документе — именном указе императора Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому об исполнении требований капитана С.М. Пырского, занимающегося разыскными делами. г. Санкт-Петербург от 11 декабря 1724 года (Государственный архив Архангельской области. Фонд канцелярии Архангельского губернатора. Оп. 1. Д. 1а. Л. 135-136. Рукопись. Подлинник». Приводится в начальной редакции:

«Господин вице губернатор

Понеже явилось у города Архангелского, что некоторые противные указом тавары в отпуску за море и протчия противныя указом дела есть, о чем велели мы розыскивать капитану от гвардии Пырекому и когда он к тому розыску чего у вас будет требовать, то все по ево требованию исполняйте. в и день декабря 1724 г. из Санкт питербурха Петр».

За витиеватым изложением содержится запрет иностранным торговым кораблям приходить в Архангельск. Добил Петр I экономику Архангелогородской губернии. Лишь в 1762 году Екатерина II сняла ограничения на внешнюю торговлю через Архангельск, но город уже так и не вернул себе статус главного порта России.

На трёх гранях постамента памятника Петру I в Архангельске выбиты годы посещения им города: 1693, 1694, 1702. Справедливости ради следовало бы там же и годы наложения многочисленных жестоких санкций царя-императора на использованное и разорённое им Поморье отразить. Да только защитники елейной истории не позволят.

Александр Чашев

На фото: Панорамный вид Архангельска. Гравюра из книги Корнелия де Брюина «Путешествия по Московии, Персии и Индии». Амстердам, 1718 год.