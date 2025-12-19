Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

В 1716—1717 годах Петр I путешествовал по Европе. Второй заграничный вояж российского монарха (после Великого посольства 1697—1698 годов) требовал значительных расходов. Об источнике их финансирования напоминают именные указы царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому «о выплате денег из Архангелогородских губернских доходов», подлинники рукописей которых хранятся в Государственном архиве Архангельской области (Фонд канцелярии Архангельского губернатора). Оп. 1. Д. 1а.). Приводятся в начальной редакции в современной орфографии:

«Господин вице губернатор

Понеже мы в Гамбурхе взяли у купца Говерса десять тысяч червонных за которые договорено заплатить ему у города Архангелского мелкими денгами и для того по получении сего указу за вышеписанную сумму червонных отдайте из губернских доходов кореспондентам ево Говерсовым кому он велит по два рубли по три денги за червонной и того дватцать тысяч сто пятдесят рублев, а вместо тех возмите на Москве из соляных денег у Кирила Чичерина по приложенному при сем указу.

Петр

Из Алтеноу Майя в 22 день іуіб»

Основание: Л. 53, 58-5806. Рукопись. Подлинник.

На следующий день царь издаёт очередной указ:

«Господин вице губернатор

Понеже мы в Гамбурхе взяли у купца Франца Попа десять тысяч червонных за которые договоренось заплатить ему у города Архангелского мелкими денгами и для того по получении сего указу за вышел исанную сумму червонных отдайте из губернских доходов кореспондентам ево Поповым кому он велит по два рубли по три денги за червонной и того дватцать тысяч сто пятдесят рублев, а вместо тех возмите на Москве из соляных денег у Кирила Чичерина по приложенному при сем указу.

Петр,

Из Альтенау в 23 день Мая 1716».

Альтенау — город Альтона (недалеко от Гамбурга), который упоминается в биографической хронике Петра I как место пребывания российского царя в период с 22 мая по 2 июня 1716 года. Накануне приезда в этот городок одолжил царь деньги у гамбургского купца Франца Попа десять тысяч червонных, за которые из архангелогородской губернской казны приказал отдать забугорному ростовщику в два раза больше.

17 июня 1716 года датируется ещё один Именной указ царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому — «о повторной выплате гамбургскому купцу Говерсу денег из Архангелогородских губернских доходов»:

«Господин вице губернатор 17 июня 1716 г.

Пред сим писали мы к вам из Алтеноу майя от 23 дня чтоб заплатить купца гамбурского Говерса кореспондентом у города Архангелского за десять тысяч червонных дватцать тысяч сто пятдесят рублев о чем и ныне подтвержаем и ежели вы до сего указу не выдали, то немедленно выдайте к тому ж ныне взяли у него Говерса другая десять тысяч червонных по той же цене по два рубли по три денги за червонной, и для того по получении сего указу отдайте у города кореспондентам ево Говерсовым кто сие писмо обявит из губернских доходов другая дватцать тысяч сто пятдесят рублев немедленно, а вместо оных денег возмите на Москве у Кирила Чичерина по приложенному при сем указу.

Петр

Из Гановера в 17 день июня 1716» (Основание: Л. 54-5406. 57. Рукопись. Подлинник).

Грабительский процент установили для русского царя забугорные ростовщики. Особенно нажился на царских займах, оплаченных из архангелогородской казны, Христофор Брант. Так, 17 августа 1717 года из Амстердама отправлен в Архангельск царский указ об оплате долга перед купцом в четыре тысячи рублей.

К «архангельскому» источнику погашения займов решила подключиться и царица Екатерина Алексеевна. 21 августа 1717 года датируется её «Поручение Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о выплате Христофору Бранту денег из архангелогородских губернских доходов» (Государственный архив Архангельской области. Фонд канцелярии Архангельского губернатора). Оп. 1. Д. 1а. Л. 65-65об. Рукопись. Подлинник):

«Господин вице губернатор

По получении сего заплатите у города Архангелского кореспондентом Христофора Брантакому он велит принять за две тысячи червонных которыя у него взяты здесь на наши росходы по два рубли с алтыном за червонной и того четыре тысячи шездесят рублев серебряными денгами а то число велите принять в Санкт Питербурхе камисару своему от Петра Мошкова из наших собственных денег.

Екатерина

Из Амстердама в 21 августа 1717 году».

Сколь значительны суммы зарубежных «царских» займов и их удвоенные возмещения из архангелогородской губернской казны?

В журнале «Исторический вестник» за 1885 год (Т.20, № 5) опубликована статья А.Брикнера «Категории цен в России в 17 веке», основанная на выписках из расходной книги патриарха Никона и дневника генерала Патрика Гордона. Итак, во второй половине семнадцатого века свинина стоила 33 копейки за пуд (1 пуд = 16,3 кг.), мёд – от 66 до 86 коп. за пуд, коровье масло – от 90 до 130 коп. за пуд, изба деревянная – 16 рублей, , рабочая лошадь – 2,5 рубля, 20 осетров – 8 рублей, конь — от 20 рублей и больше.

Дорого обошлось губернскому бюджету исполнение именных указов. Жестокими экономическими санкциями «отблагодарит» царь Петр использованное им Поморье.

Александр Чашев