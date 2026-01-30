Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья с энтузиазмом встретили теплые деньки и с таким же энтузиазмом выполняли свои депутатские обязанности.

Как тепло, так все течет и пачкает. Ранняя весна, это не только радость, это еще и аврал для коммунальных служб города.

Работы ведутся комплексно, с использованием различных методов:
 Механизированное прометание: Крупная техника со щетками эффективно очищает большие площади.
 Малая механизация: Ручная техника применяется для более детальной уборки.
 Ручное прометание: Незаменимо для труднодоступных мест и зон, требующих особого внимания.

Архангельску еще повезло, сразу два городских депутата возглавляют соответствующие службы… т.е. для них это двойная ответственность.

Александр Кузнецов, МУП «Городское благоустройство»:

- После зимнего периода во всех городах возникает проблема накопления песка и соли вдоль бордюров и дорог. Эти материалы поднимаются ветром, создавая пыль и загрязняя воздух. Для предотвращения этого негативного эффекта важно качественно провести уборку территории, что в эти дни и делают муниципальные коммунальные предприятия.

Алексей Бельков, МКУ «Чистый город»:

- Наши бригады работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно очистить город от зимних накоплений. Мы призываем жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, не парковать автомобили в местах проведения работ, чтобы не препятствовать движению уборочной техники. Чистота нашего города – это наша общая задача!

Депутаты Северного округа отчитались перед избирателями за первые три месяца этого года и рассказали о планах на будущее.

Парламентарии заверили собравшихся, что их совместная работа будет направлена на дальнейшее развитие данного округа и города в целом и решение его актуальных проблем. Они подчеркнули важность тесного взаимодействия с жителями и организациями и готовность к открытому диалогу.

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы:

-  Регулярность таких встреч, проводимых в различных форматах, в том числе через средства массовой информации, и охватывающих все округа города, является приоритетом для народных избранников.

Архангельский «Горсвет», руководимый депутатом, продолжает работы по масштабному освещению столицы региона.

В 2025 году проведены работы по улице им. Петра Норицына, где ранее произошли изменения в схеме организации дорожного движения, и установлены необходимые дорожные знаки. Наконец-то там стал возможен проезд.

Александр Гурьев, тот самый директор:

- Я давно не видел улицу Петра Норицына такой свободной от припаркованных машин в дневное время. Это решение было принято по обращениям граждан и утверждено городской комиссией по безопасности дорожного движения. 

28 март 14:00

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

