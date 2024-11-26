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Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что прошедшая рабочая неделя длилась всего два дня, народные избранники столицы Поморья успели включиться в активную жизнь.

Во-первых, разбирались с последствиями затяжного снегопада (подробности здесь).

А во-вторых… тут сразу несколько позиций.

С 1 января 2025 года в России начал действовать национальный проект «Семья», который стал логичным продолжением 2024 года, объявленного Годом Семьи. В процесс быстро включился депутат Архангельской городской Думы Александр Назаренко. И сходу предложил несколько конкретных инициатив.

Прежде всего, для семей, имеющих двух и более детей снизить налоговую ставку НДФЛ с 13% до более низкого значения. Например, за каждого последующего ребёнка ставка могла бы уменьшаться на 4%.

Плюс к этому парламентарий допускает возможность изменения налогового режима для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения (УСН), с 6% на 4% и 2% для семей с третьим и четвёртым ребёнком соответственно. Это, по мнению депутата, могло бы стать не только эффективной мерой поддержки семей, но и стимулировать развитие бизнеса.

- Я бы точно замотивировался, - убеждает архангельский Назаренко коллег из российского парламента.

Нелегко в эти дни пришлось городским коммунальным службам, две из которых, как известно, возглавляют городские депутаты - МУП «Городское благоустройство» и МКУ «Чистый город».

Бригады и зимняя техника работали на улицах и общественных территориях в круглосуточном режиме. План выхода уличных бригад и техники был чётко отработан, запас реагентов не подвел.

Директора предприятий - Александр Кузнецов (МУП «Городское благоустройство») и Алексей Бельков (МКУ «Чистый город») — выразили благодарность своим сотрудникам за преданность делу, профессионализм и ответственность. Они отметили, что коллективы продолжат работать в таком же режиме ради благополучия жителей города.

Так же не подвел и МУП «Горсвет», отработав в дни праздников в штатном режиме. И даже больше – с 30 декабря по 8 января были дополнительно привлечены бригады линейной службы и службы по обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения.

Александр Гурьев, директор и депутат:

- Благодаря слаженной работе коллектива, оперативному устранению инцидентов на сетях и объектах, значительных отключений наружного освещения и перебоев в работе светофорных объектов не допущено.

Ну, а в Цигломени местные жительницы из сообщества «Серебряные волонтеры» с удовольствием вспоминали за чашкой чая свои дела, переделанные в 2024 году.

- Эти женщины, «серебряные» с золотыми сердцам,  каждый день трудятся, своими делами и молитвами поддерживая наших ребят, принимающих участие в СВО. Они шьют теплые вещи, пишут письма с добрыми словами, а также оказывают маленькие знаки внимания, которые так важны для тех, кто находится на передовой.

Все с праздниками!

11 январь 12:42 | : Горячая тема / Политика

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