Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты АрхГорДумы хотят гордиться чистотой своего города

На заседании профильной комиссии Архангельской городской Думы под председательством депутата Михаила Иванова были рассмотрены вопросы готовности всех коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. 

 Депутатам представили подробную информацию о заключенных контрактах на уборку снега и наледи в каждом территориальном округе города.

 Свои отчеты представили руководители коммунальных муниципальных предприятий: Алексей Бельков, возглавляющий МКУ «Чистый город», и Александр Кузнецов, руководитель МУП «Городское благоустройство». 

 Также о готовности главного подрядчика по уборке уличных дорог, тротуаров и остановочный комплексов в Архангельске доложил генеральный директор Мезенского дорожного управления Михаил Генин.

 Михаил Витальевич рассказал депутатам об основных принципах работы МДУ в рамках заключенного муниципального контракта в предстоящий зимний период, оснащенности предприятия людскими бригадами и техникой, запасов реагентов и песка. Кроме этого, была доведена информация по предстоящей уборке дорог всех категорий с учетом зимних условий.

 «Больших сложностей в текущем зимнем сезоне не должно быть», - подытожил Михаил Генин.

 Народный избранник Аркадий Пороховник уточнил про возможность работы информационной системы по уборке дорог и дворов с целью информирования населения. «Такая система уже работает на базе нашего сайта», - отметил руководитель МДУ.

 Городской депутат Александр Гурьев поднял тему вывоза снега по заявкам управляющих компаний на снежные полигоны МДУ. 

 В целом, обсуждая работу подрядчиков всех уровней в Архангельске, заместитель главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов отметил:
 — Важно, чтобы приоритеты подрядчиков в уборке дорог, улиц, дворов были на одной стороне с жителями города. Контроль за работой всех подрядчиков в рамках муниципальных контрактов будет усилен.

 Далее информацию о работе в зимний период довели муниципальные коммунальные предприятия.

 МКУ "Чистый город" в рамках соглашений с Ломоносовским и Октябрьским территориальными округами, будет осуществлять:

 - Ручную уборку мусора и его складирование.
 - Очистку от снега и наледи пешеходных зон, включая парки, скверы и площади, с последующей обработкой противогололедными реагентами.
 - Уборку тротуаров вдоль дорог от мусора и снега, а также их обработку.
 - Очистку детских и спортивных площадок от мусора и снега.
 - По мере необходимости – уборку других объектов благоустройства.

 Важно, с ноября текущего года МКУ "Чистый город" начинает поэтапный перевод в свой штат дворников, которые были закреплены в штатах администраций из Исакогорского, Цигломенского, Варавино-Фактория, Майской горки, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов. 

 Планируется принять на работу порядка 30 новых сотрудников, которые территориально будут находится на своих "старых" местах, но уже под новым руководством, в том числе материально-техническом обеспечении.

 В свою очередь, МУП "Городское благоустройство" сосредоточится на ключевых общественных пространствах.

 Предприятие отвечает за содержание ряда значимых территорий, среди которых:

 - Проспект Чумбарова-Лучинского.
 - Площадь Ленина.
 - Прогулочная зона у дома №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии.
 - Сквер у Архангельского городского культурного центра.
 - Общественная территория вдоль дома №6 по ул. Воскресенская.
 - Парк у бывшего здания СОСШ №41 по пр. Никольский.
 - Набережная Северной Двины на участке от дома №24 до Северодвинского мостового перехода.
 - Площадь Мира.
 - Сквер у памятника В.И. Ленина.
 - Общественная территория в районе домов №8, 10, 12 по ул. Воскресенской.
 - Набережная Северной Двины (причал).
 - Сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме.
 - Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской.
 - Сквер на перекрестке ул. Гагарина и пр. Советских космонавтов (четная сторона).
 - Набережная Северной Двины (от ул. Воскресенская до ул. Шубина).
 - Красная пристань.

 «Кроме того, «Городское благоустройство» в ежедневном режиме осуществляет механизированную и ручную уборку основных мостовых сооружений. На сегодня все необходимые запасы реагентов готовы, техника подготовлена, в ежедневном режиме проходит мониторинг уборки на уличных объектах», — рассказал директор предприятия Александр Кузнецов.

 По словам председателя комиссии Михаила Иванова, на все поставленные вопросы депутатов были получены ответы.

 «Особо хочу отметить, что существует понимание и координация между всеми заинтересованными сторонами, включая окружные администрации, муниципальные коммунальные службы, предприятия торговли и общественного питания и другие. Все службы должны функционировать как единый слаженный механизм.
 Также нам предоставили полную информацию о технической готовности всех подрядчиков к зимнему сезону, включая наличие необходимых ресурсов, таких как реагенты, техника и персонал, которые полностью готовы к работе. Таким образом, город максимально подготовлен к предстоящему зимнему периоду», - подытожил председатель комиссии Михаил Иванов.

14 ноябрь 14:47 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Я не разваливал СССР». И другие откровения Юрия Барашкова
"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (194)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20