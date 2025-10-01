Депутаты АрхГорДумы хотят гордиться чистотой своего города

На заседании профильной комиссии Архангельской городской Думы под председательством депутата Михаила Иванова были рассмотрены вопросы готовности всех коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону.

Депутатам представили подробную информацию о заключенных контрактах на уборку снега и наледи в каждом территориальном округе города.

Свои отчеты представили руководители коммунальных муниципальных предприятий: Алексей Бельков, возглавляющий МКУ «Чистый город», и Александр Кузнецов, руководитель МУП «Городское благоустройство».

Также о готовности главного подрядчика по уборке уличных дорог, тротуаров и остановочный комплексов в Архангельске доложил генеральный директор Мезенского дорожного управления Михаил Генин.

Михаил Витальевич рассказал депутатам об основных принципах работы МДУ в рамках заключенного муниципального контракта в предстоящий зимний период, оснащенности предприятия людскими бригадами и техникой, запасов реагентов и песка. Кроме этого, была доведена информация по предстоящей уборке дорог всех категорий с учетом зимних условий.

«Больших сложностей в текущем зимнем сезоне не должно быть», - подытожил Михаил Генин.

Народный избранник Аркадий Пороховник уточнил про возможность работы информационной системы по уборке дорог и дворов с целью информирования населения. «Такая система уже работает на базе нашего сайта», - отметил руководитель МДУ.

Городской депутат Александр Гурьев поднял тему вывоза снега по заявкам управляющих компаний на снежные полигоны МДУ.

В целом, обсуждая работу подрядчиков всех уровней в Архангельске, заместитель главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов отметил:

— Важно, чтобы приоритеты подрядчиков в уборке дорог, улиц, дворов были на одной стороне с жителями города. Контроль за работой всех подрядчиков в рамках муниципальных контрактов будет усилен.

Далее информацию о работе в зимний период довели муниципальные коммунальные предприятия.

МКУ "Чистый город" в рамках соглашений с Ломоносовским и Октябрьским территориальными округами, будет осуществлять:

- Ручную уборку мусора и его складирование.

- Очистку от снега и наледи пешеходных зон, включая парки, скверы и площади, с последующей обработкой противогололедными реагентами.

- Уборку тротуаров вдоль дорог от мусора и снега, а также их обработку.

- Очистку детских и спортивных площадок от мусора и снега.

- По мере необходимости – уборку других объектов благоустройства.

Важно, с ноября текущего года МКУ "Чистый город" начинает поэтапный перевод в свой штат дворников, которые были закреплены в штатах администраций из Исакогорского, Цигломенского, Варавино-Фактория, Майской горки, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов.

Планируется принять на работу порядка 30 новых сотрудников, которые территориально будут находится на своих "старых" местах, но уже под новым руководством, в том числе материально-техническом обеспечении.

В свою очередь, МУП "Городское благоустройство" сосредоточится на ключевых общественных пространствах.

Предприятие отвечает за содержание ряда значимых территорий, среди которых:

- Проспект Чумбарова-Лучинского.

- Площадь Ленина.

- Прогулочная зона у дома №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии.

- Сквер у Архангельского городского культурного центра.

- Общественная территория вдоль дома №6 по ул. Воскресенская.

- Парк у бывшего здания СОСШ №41 по пр. Никольский.

- Набережная Северной Двины на участке от дома №24 до Северодвинского мостового перехода.

- Площадь Мира.

- Сквер у памятника В.И. Ленина.

- Общественная территория в районе домов №8, 10, 12 по ул. Воскресенской.

- Набережная Северной Двины (причал).

- Сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме.

- Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской.

- Сквер на перекрестке ул. Гагарина и пр. Советских космонавтов (четная сторона).

- Набережная Северной Двины (от ул. Воскресенская до ул. Шубина).

- Красная пристань.

«Кроме того, «Городское благоустройство» в ежедневном режиме осуществляет механизированную и ручную уборку основных мостовых сооружений. На сегодня все необходимые запасы реагентов готовы, техника подготовлена, в ежедневном режиме проходит мониторинг уборки на уличных объектах», — рассказал директор предприятия Александр Кузнецов.

По словам председателя комиссии Михаила Иванова, на все поставленные вопросы депутатов были получены ответы.

«Особо хочу отметить, что существует понимание и координация между всеми заинтересованными сторонами, включая окружные администрации, муниципальные коммунальные службы, предприятия торговли и общественного питания и другие. Все службы должны функционировать как единый слаженный механизм.

Также нам предоставили полную информацию о технической готовности всех подрядчиков к зимнему сезону, включая наличие необходимых ресурсов, таких как реагенты, техника и персонал, которые полностью готовы к работе. Таким образом, город максимально подготовлен к предстоящему зимнему периоду», - подытожил председатель комиссии Михаил Иванов.