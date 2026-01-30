Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Эта короткая рабочая неделя прошла для народных избранников столицы Поморья с огоньком. И со снегом.

Увы, шутка «весна на Север, как и зима, приходит неожиданно» до сих пор остается актуальной. И это всегда вызов городским коммунальным службам, которые в это время становятся объектами критики со стороны горожан… часто вполне заслуженной.

Но работы ведутся.

Депутат городского парламента, он же директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов:

-- Работы по зимнему содержанию общественных территорий идут полным ходом. Мы задействуем всю имеющуюся технику и ручной труд, чтобы максимально эффективно убирать и вывозить снег. Предприятие работает в круглосуточном режиме: ночью чистим мостовые сооружения и вывозим снег, а днем все бригады сосредоточены на уличных объектах. Наша главная цель – комфорт и безопасность для всех жителей Архангельска, даже в самые сильные снегопады и сильные морозы!

Алексей Бельков, парламентарий и начальник «Чистого города»:

- С раннего утра наши сотрудники и тяжелая техника устраняют последствия снегопадов. В первую очередь мы обрабатываем самые оживленные пешеходные зоны, подходы к школам и деревянные тротуары, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан. По запросам глав округов техника и мобильные бригады направляются в различные точки города для дополнительной помощи.

Напоминаем, если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратиться в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08.

И о душе нужно помнить. На минувшей неделе в Соломбальской библиотеке им. Шергина собрались любознательные десятиклассники из 50-й школы, ветераны, ценители прошлого. Атмосферу мероприятия открыла своим проникновенным выступлением курсант военно-спортивного клуба "Феникс" Александра Пушкова, исполнившая душевную песню под гитару.

Обсуждалась книга Александра Мосеева «Беломорский кордон Российской империи». Автор тоже присутствовал, чем архангельские читатели, прямо скажем, не избалованы.

От Архангельской городской Думы присутствовали два ее славных представителя.

Аркадий Пороховник:

- Новая книга - 'Беломорский кордон Российской империи' посвящена чинам Особого пограничного Беломорского отдела — одного из старейших пограничных подразделений в России. Она позволит читателям расширить знания о пограничной службе, пополнит библиотечные фонды и будет способствовать дальнейшему патриотическому воспитанию молодёжи. Желаю автору творческих успехов и новых открытий на благо читателей!

И о приземленном.

К депутату АрхГорДумы от Левобережья Владимиру Хотеновскому обратились жители поселка Зеленый Бор с вопросом о начислениях за отопление. Обеспокоенность вызвала существенная разница в платежах между соседними домами №10 и №11 по улице Вторая линия, при одинаковом метраже квартир. Жители высказывали предположения, что в счета за отопление дома №10 могли включаться расходы на обогрев пристройки, где расположен Центр "Другой формат".

Разъяснение парламентария:

- Разница в платежах между соседними домами может быть обусловлена различными факторами, такими как особенности настройки теплового узла, уровень теплопотерь или индивидуальное потребление. В каждом конкретном случае рекомендуем жильцам обращаться за разъяснениями в свою управляющую компанию.