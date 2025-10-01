С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжали свою неустанную борьбу за качество жизни избирателей. В отдельных сложных случаях приходилось действовать … (см. название).

Так, еще в мае группа архангельских парламентариев пролоббировала дополнительные средства на облагораживание дворов на радость детям. И вот компания "Элина" завершила монтаж новых элементов. Во дворе по Советской, 32 заменили устаревший спортивный комплекс и установили новую песочницу. В свою очередь, во дворе по Советской, 17/2 установили детский игровой комплекс и скамейку для малышей. Аркадий Пороховник и Алексей Бельков на месте решили восстановить сломанный подвес на качелях.

Серьёзные мужчины высказали свое консолидированное мнение:

- Хотелось бы обновить больше детских элементов, но цены на сертифицированное оборудование высокие. Однако подрядчик проверенный, и нет необходимости расторгать договоры, как это произошло на Левобережье.

Увы, часто бывает так, что игровые элементы не соответствуют ГОСТам и требованиям безопасности. И тут приходится доставать «кнут»…

Так, администрация Исакогорского и Цигломенского округов приняла решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а подрядчика включить в реестр недобросовестных поставщиков, проще говоря, "чёрный список". Подрядчик уже получил предписание на демонтаж оборудования. Но вопрос об установке новых качественных и безопасных для детей игровых элементов в настоящее время решается.

Владимир Хотеновский:

- Безопасность наших детей и надежность конструкций - в приоритете. Городские власти будут и дальше демонтировать игровое оборудование на детских площадках, которое не соответствует требованиям безопасности.

Тут и зима подоспела… она приходит на Русский Север месяцем раньше. И это время испытания коммунальных служб на прочность и профессионализм.

МУП "Чистый город" уже начал зимний этап уборки города, уделяя особое внимание пешеходным дорожкам, тротуарам и деревянным мостовым. Также под постоянным контролем находятся мемориальные объекты, парки и скверы. И особенно детские игровые площадки.

Алексей Бельков, депутат и директор:

- Все сотрудники и техника переведены на зимний режим работы. Используется малая механизация, а тяжелая уборочная техника уже на своих маршрутах.

Теперь полезные советы. Если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратится в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08.

А еще наши депутаты приняли участи во встрече китайской делегацией, прибывшей с дружески-деловым визитом на поморскую землю.

Одна из самых интересных тем — новый туристический проект «Архангельск — город китайских туристов». Наша уникальная арктическая природа и богатая история вызывают большой интерес у партнёров. Архангельск уже сотрудничает с тремя китайскими городами: Юйлином, Далянем и Ляньюньганом. Мы вместе развиваем проекты в культуре, образовании и бизнесе.

Иван Воронцов, спикер:

- Уверен, что визит такой представительной делегации — это мощный импульс для дальнейшего движения вперёд. Вместе мы сможем реализовать множество ярких и взаимовыгодных проектов!

Дай-то Бог…